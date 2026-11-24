Il 24 novembre 1991 moriva a 45 anni il cantante dei Queen, dopo aver reso pubblica la propria malattia appena un giorno prima. Dal lavoro in studio negli ultimi mesi al concerto-tributo di Wembley, il suo lascito continua a vivere nella musica e nella memoria di milioni di fan.

Il 24 novembre 2026 ricorre il 35° anniversario della morte di Freddie Mercury, una delle voci più riconoscibili e influenti della storia del rock. Il frontman dei Queen morì infatti a Londra nel 1991, all’età di 45 anni. La sua scomparsa segnò la fine di una stagione irripetibile per la musica internazionale, ma non fermò la diffusione delle canzoni e delle esibizioni che avevano reso celebre la band.

Il 2026 è un anno particolarmente significativo per chi ama l’artista: il 5 settembre scorso sarebbe stato il suo 80° compleanno, mentre oggi il calendario ricorda i 35 anni dalla sua morte.

La morte e l’annuncio della malattia

Freddie Mercury morì il 24 novembre 1991 nella sua residenza londinese di Garden Lodge, a Kensington. La causa del decesso fu una broncopolmonite conseguente a complicazioni legate all’AIDS.

La notizia arrivò a poche ore di distanza da un comunicato che lo stesso cantante aveva deciso di diffondere il giorno precedente. Dopo anni di indiscrezioni e speculazioni sulla sua salute, Mercury confermò pubblicamente di essere sieropositivo e di avere l’AIDS. Nella dichiarazione spiegò di aver mantenuto fino a quel momento il riserbo semplicemente allo scopo di tutelare la privacy delle persone a lui vicine, chiedendo in questo modo al pubblico di unirsi alla lotta contro la malattia.

Fu una scelta personale, compiuta quando le sue condizioni erano ormai molto compromesse. La notizia della morte ebbe comunque un grande effetto a livello mediatico non solo per la popolarità di Freddie, ma anche perché contribuì a riportare l’attenzione sull’AIDS.

«Innuendo» e la volontà di continuare a cantare

Nonostante la malattia, Mercury non rinunciò alla musica. L’ultimo album dei Queen pubblicato mentre era ancora in vita fu «Innuendo», uscito nel febbraio 1991. Il disco comprende brani che restituiscono tutta la forza interpretativa del cantante, tra cui la title track e «The Show Must Go On», diventata nel tempo una delle canzoni più associate alla sua vicenda personale, oltre che pilastro del suo repertorio.

La lavorazione dell’album si era svolta tra il 1989 e il 1990, ma il progressivo peggioramento della salute di Mercury non interruppe il suo rapporto con lo studio di registrazione. Il cantante continuò a incidere parti vocali quando le condizioni glielo consentivano, chiedendo ai compagni di preparare nuova musica sulla quale poter lavorare.

Un ruolo importante in questa fase fu svolto da Montreux, in Svizzera, città alla quale Mercury era particolarmente legato. Nei Mountain Studios, situati all’interno del Casinò, registrò alcune delle sue ultime parti vocali, come «Mother Love», brano scritto assieme a Brian May durante le sessioni del maggio 1991. Mercury riuscì a cantarne gran parte, ma non completò l’ultima strofa, che fu poi affidata al chitarrista.

Il tributo di Wembley: una serata per ricordare Freddie e sostenere la lotta contro l’AIDS

Cinque mesi dopo la morte di Mercury, il 20 aprile 1992, i tre membri superstiti dei Queen – Brian May, Roger Taylor e John Deacon – organizzarono allo stadio di Wembley, a Londra, un grande concerto in suo onore. L’evento, conosciuto come «The Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness», nacque con un duplice obiettivo: celebrare la vita e la musica dell’artista e raccogliere fondi per la lotta contro l’AIDS.

La risposta del pubblico fu immediata: i 72 mila biglietti disponibili andarono esauriti in appena sei ore. Alla serata parteciparono alcune delle più importanti personalità della scena musicale internazionale. La prima parte del concerto vide alternarsi band come Metallica, Extreme, Def Leppard e Guns N’ Roses. Nella seconda, i tre Queen tornarono sul palco accompagnati da numerosi artisti chiamati a interpretare i brani più celebri del gruppo.

Tra i momenti più ricordati ci sono «Under Pressure», eseguita con David Bowie e Annie Lennox, «Somebody to Love» con George Michael e «Bohemian Rhapsody» con Elton John e Axl Rose. Non mancò la partecipazione italiana di Zucchero, che salì sul palco insieme ai Queen per «Las Palabras de Amor».

L’intero ricavato del concerto contribuì alla nascita del Mercury Phoenix Trust, organizzazione benefica fondata proprio per sostenere la lotta contro l’AIDS e finanziare iniziative di assistenza e sensibilizzazione. La serata di Wembley trasformò così il ricordo del cantante in un impegno concreto, destinato a proseguire anche negli anni successivi.

Gli 80 anni dalla nascita e le celebrazioni a Montreux

Il 2026 ha riportato Freddie Mercury al centro di numerose iniziative commemorative. Il 5 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, Montreux ha ospitato una speciale edizione dei Freddie Days, la manifestazione che ogni anno celebra il cantante nei pressi della sua statua sul lago Lemano. L’edizione di quest’anno, dal 2 al 6 settembre, ha riunito concerti, spettacoli, mostre e momenti dedicati alla musica dei Queen.

La città svizzera resta uno dei luoghi simbolo della sua storia artistica e personale. Qui Mercury trovò un ambiente nel quale lavorare e vivere con maggiore riservatezza, e qui registrò alcune delle ultime interpretazioni della sua carriera. La statua affacciata sul lago è diventata nel tempo un punto di incontro per i fan, che continuano a rendergli omaggio.

Anche in Italia e in molti altri Paesi il repertorio dei Queen continua a essere celebrato attraverso concerti, spettacoli e riletture musicali. Le tribute band, le produzioni teatrali e gli omaggi orchestrali testimoniano quanto quelle canzoni siano entrate nell’immaginario collettivo, superando generazioni e confini.