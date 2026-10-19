Fiorello torna su Rai 1, il Tg1 diventa un varietà: ospiti, ironia e un omaggio al Sud

Quindici minuti di spettacolo, una raffica di battute e lo studio del Tg1 trasformato in un palcoscenico. Fiorello è tornato su Rai 1 domenica 18 ottobre con “Tg1 edizione più che straordinaria”, un mini-varietà realizzato insieme all’inseparabile Fabrizio Biggio che ha mescolato musica, satira e parodia, riportando il linguaggio del varietà nel cuore dell’informazione televisiva.

L’apparizione, annunciata nei giorni precedenti con una buona dose di mistero, è andata in scena subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale. Una scelta simbolica, oltre che televisiva: occupare per una sera lo spazio del Tg1 e trasformarlo in un luogo di intrattenimento, con i giornalisti coinvolti nel gioco e una successione rapidissima di sketch.

Il risultato è stato un concentrato di comicità che ha accompagnato il lancio dei nuovi appuntamenti dello showman, a partire da La Pennicanza, il programma radiofonico condiviso con Biggio, fino alla novità televisiva La Nottatanza.

Annalisa, Gigi D’Alessio e TonyPitony tra gli ospiti

A dare il via allo spettacolo è stata Annalisa, che ha rivisitato la sua canzone Esibizionista per introdurre Fiorello, trasformando il bancone del telegiornale in un insolito spazio musicale. La cantante ha partecipato al gioco con il conduttore, dando subito il tono a una serata costruita su tempi serrati e continui cambi di registro.

Tra gli ospiti anche TonyPitony, protagonista di una gag in cui si aggirava nello studio alla ricerca di un bagno, e Gigi D’Alessio, comparso in versione operaio durante i lavori per il nuovo studio di La Pennicanza. Il cantante si è inserito nel racconto surreale di Fiorello e Biggio, tra finte telefonate e battute sui preparativi per il Festival di Sanremo.

Non sono mancati i riferimenti alla televisione italiana, da Ballando con le stelle al mondo dei telegiornali, con un gigantesco libro presentato come il regolamento del programma di Milly Carlucci, completo persino di un’appendice dedicata alla legge elettorale.

La satira di Fiorello tra televisione e attualità

Il punto di forza dello spettacolo è stato il ritmo. Fiorello e Biggio hanno alternato parodie, falsi annunci e improvvise incursioni nell’attualità, coinvolgendo anche i conduttori del Tg1 e giocando con il confine tra informazione e intrattenimento.

La comicità ha toccato diversi protagonisti della televisione e dello spettacolo, con battute rivolte anche a Bruno Vespa e agli altri programmi della rete. In uno degli sketch, Fiorello ha ironizzato sulla possibilità di condurre Doc, la fiction con Luca Argentero, apparendo in una versione caricaturale del medico protagonista.

Il linguaggio scelto è stato quello di un varietà contemporaneo, fatto di sequenze brevi, sorprese e cambi di scena. Una formula che richiama la velocità dei contenuti digitali, ma che recupera gli ingredienti della tradizione televisiva: musica dal vivo, corpo di ballo, ospiti e improvvisazione.

Il messaggio sul Sud Italia

Nel corso della serata, Fiorello ha anche interrotto per un momento il registro comico per rivolgere un pensiero alle persone coinvolte nelle proteste in corso nel Sud Italia.

«La luce deve essere accesa anche sul Sud», ha detto lo showman, richiamando l’attenzione su una situazione che, a suo giudizio, meritava maggiore visibilità. Un passaggio breve ma significativo, che ha inserito un riferimento sociale all’interno di uno spettacolo prevalentemente leggero.

Il ritorno di Fiorello su Rai 1 ha così alternato intrattenimento e attualità, confermando la capacità del conduttore di passare dalla battuta al commento, senza rinunciare al tono irriverente che caratterizza le sue apparizioni.

Gli ascolti e il ritorno de La Pennicanza

La breve incursione televisiva ha ottenuto un risultato rilevante in termini di ascolti. Secondo i dati riportati dalle testate che hanno seguito l’evento, “Tg1 edizione più che straordinaria” ha raggiunto circa il 26,3% di share, sfiorando i cinque milioni di spettatori.