Scoglitti torna capitale del beach soccer: presentate le Finali Scudetto 2026

Ventidue anni dopo aver ospitato uno degli eventi che segnarono la nascita del Beach Soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, Scoglitti si prepara nuovamente a diventare il centro del movimento nazionale. Dal 4 al 9 agosto la località balneare del comune di Vittoria ospiterà infatti le Finali Scudetto del Beach Soccer Tour Q8 2026, appuntamento conclusivo della stagione che assegnerà tre titoli italiani e una promozione nella Poule Scudetto.

La manifestazione è stata presentata nella prestigiosa Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sede del Comune di Vittoria, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner dell’evento.

Sei giorni di grande spettacolo

Saranno 20 squadre, 26 partite, quattro competizioni e tre Scudetti da assegnare nella PuntoCuore Beach Arena di Scoglitti, oltre alla promozione di una formazione nella massima serie del beach soccer italiano.

Il programma prevede:

Play Off Promozione dal 4 al 6 agosto;

Final Four Under 20 il 5 e 6 agosto;

Final Eight Serie A Q8 dal 7 al 9 agosto;

Final Four Femminile l’8 e 9 agosto.

Le finali della Serie A Q8, dell’Under 20 e del Campionato Femminile saranno trasmesse anche su Sky Sport, mentre quarti di finale e semifinali saranno visibili in diretta sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Aiello: «Scoglitti torna nel luogo dove questa storia è nata»

Ad aprire la conferenza è stato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha sottolineato il valore simbolico del ritorno del beach soccer nella frazione marinara.

«Siamo felici e orgogliosi di riportare il beach soccer nel luogo in cui questa disciplina è nata e si è affermata. Le nostre spiagge rappresentano il contesto ideale per uno sport che valorizza appieno le caratteristiche naturali del territorio».

Il primo cittadino ha evidenziato anche le ricadute economiche e turistiche dell’iniziativa.

«Questa manifestazione è un’occasione straordinaria per far conoscere Vittoria e Scoglitti. La nostra frazione balneare sta vivendo un importante percorso di riqualificazione e siamo certi che saprà accogliere al meglio atleti, dirigenti e visitatori».

Aiello ha inoltre ringraziato tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione, dalla Lega Nazionale Dilettanti alle forze dell’ordine, passando per la Capitaneria di Porto, l’ASP e i numerosi volontari impegnati dietro le quinte.

Schembari: «Una vetrina per tutta la provincia»

La presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra i dodici comuni del territorio.

«Siamo una provincia ricca di identità e bellezze diverse, ma solo lavorando insieme possiamo valorizzare davvero ciò che abbiamo. I campanilismi non portano lontano».

Schembari ha ricordato il percorso avviato per la nascita di una Destination Management Organization (DMO) provinciale, sottolineando come eventi di livello nazionale rappresentino una straordinaria occasione di promozione.

«Le nostre coste fanno parte della nostra identità, ma oggi è necessario raccontarle e farle conoscere al resto d’Italia. Manifestazioni come questa sono una vetrina preziosa per l’intero territorio ibleo».

Abbate: «In Sicilia si può, anzi si deve»

In collegamento è intervenuto anche il presidente della I Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, Ignazio Abbate, che ha ribadito il sostegno della Regione.

«Scoglitti è stata una vera capitale del beach soccer e vedere oggi questo grande evento tornare nella sua casa naturale è motivo di grande soddisfazione».

Abbate ha ricordato il lavoro condiviso tra istituzioni regionali e locali per riportare nella provincia di Ragusa eventi sportivi di rilevanza nazionale.

«Lo sport rappresenta un potente strumento di promozione turistica ma, soprattutto, un’importante occasione educativa per le nuove generazioni».

Q8 rinnova la partnership

Per il secondo anno consecutivo Q8 affianca il Beach Soccer Tour come Title Main Partner.

Il District Manager Sud Italia, Davide Mugnai, ha spiegato le motivazioni della scelta.

«Abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione perché il beach soccer rappresenta perfettamente alcuni valori che fanno parte della nostra identità: vicinanza alle persone, spirito positivo e gioco di squadra».

Con oltre 2.800 punti vendita sul territorio nazionale, Q8 considera il tour itinerante un’occasione per rafforzare il rapporto con le comunità locali.

Nicosia: «Siamo tornati a casa»

Tra gli interventi più sentiti quello di Fabio Nicosia, componente del Dipartimento Beach Soccer LND e promotore della tappa di Scoglitti.

«Siamo tornati a casa. Il beach soccer è cresciuto, è cambiato ed è giusto che torni in uno dei luoghi che hanno contribuito a scriverne la storia».

Nicosia ha ricordato come l’assegnazione delle Finali sia arrivata al termine di un lungo percorso.

«Questa candidatura è il frutto di anni di lavoro, portato avanti rilanciando il beach soccer in Sicilia attraverso l’attività regionale e un progetto che ha convinto la Federazione».

Ha poi sottolineato la complessità dell’organizzazione.

«Dietro questa Beach Arena ci sono mesi di progettazione, autorizzazioni, verifiche tecniche e sicurezza. Decine di professionisti hanno lavorato affinché tutto sia pronto per accogliere al meglio squadre e pubblico».

Desini: «Programmazione, professionalità e passione»

A chiudere la presentazione è stato il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND, Roberto Desini, che ha definito Scoglitti con tre parole.

«Programmazione, professionalità e passione. Sono questi gli elementi che ho trovato qui».

Desini ha ricordato come quest’anno siano arrivate 13 candidature per ospitare le tappe del campionato, segno della crescente importanza del movimento.

«Dal 30 maggio al 9 agosto abbiamo disputato 247 partite. I migliori giocatori del mondo scelgono il campionato italiano e questo rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio».

Un plauso particolare è stato rivolto ai volontari.

«Ieri sera siamo passati dalla Beach Arena e vedere persone ancora al lavoro a mezzanotte per curare ogni dettaglio dimostra una cosa fondamentale: quando c’è passione si superano tutti gli ostacoli».

Beach&Cheers chiuderà la stagione

Le Finali Scudetto si concluderanno anche con un momento conviviale.

Domenica 9 agosto, al termine della finale della Serie A Q8, il Porto Turistico di Scoglitti ospiterà “Beach&Cheers – La notte dei protagonisti”, appuntamento che riunirà atleti, dirigenti, arbitri, partner, istituzioni e media per celebrare la conclusione del Beach Soccer Tour Q8 2026.

Dopo aver attraversato località come Castelsardo, Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, il circuito nazionale torna dunque nel luogo dove, nel 2004, iniziò il percorso organizzativo della disciplina targata Lega Nazionale Dilettanti. Scoglitti è pronta a riabbracciare il grande beach soccer e ad assegnare gli Scudetti della stagione 2026.