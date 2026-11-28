Da Milano a Bologna, passando per Puglia e Sicilia: un fine novembre all’insegna della nona arte, del cosplay e del collezionismo.

Il mondo del fumetto torna protagonista in Italia. Questo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, diverse manifestazioni animano la penisola, trasformando fiere ed eventi culturali in punti d’incontro per appassionati di fumetti, manga, illustrazione, videogiochi e cosplay.

Un calendario che conferma quanto la cultura del fumetto sia ormai parte integrante dell’intrattenimento contemporaneo, capace di coinvolgere generazioni diverse e di mettere in dialogo editoria, arte, collezionismo e nuove forme di creatività.

Tra gli appuntamenti più importanti spicca la Milan Games Week & Cartoomics, in programma dal 27 al 29 novembre negli spazi di Fiera Milano a Rho. La manifestazione rappresenta uno dei principali eventi italiani dedicati alla cultura pop e all’intrattenimento. Accanto ai videogiochi, agli eSport e al mondo delle serie televisive, il fumetto occupa un posto di rilievo, con editori, incontri, ospiti internazionali e una grande Artist Alley. Oltre 160 postazioni permettono al pubblico di incontrare disegnatori e illustratori, conoscere il loro lavoro e acquistare stampe e opere. Tra gli artisti annunciati figurano nomi importanti della scena italiana e internazionale, tra cui Sara Pichelli, Marco Checchetto, Simone Bianchi, John Romita Jr. e Simon Bisley.

Il capoluogo lombardo si conferma così uno dei centri nevralgici della cultura nerd italiana, con un evento che supera i confini del fumetto tradizionale per abbracciare un universo di passioni e linguaggi differenti.

Anche Bologna è protagonista di questo fine settimana con la 73ª Mostra Mercato del Fumetto ANAFI, in programma il 28 e 29 novembre al Padiglione 21 di BolognaFiere, nell’ambito di WOW! La Fiera con più passioni. L’appuntamento, con apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.30, è particolarmente atteso da collezionisti e appassionati di fumetto antiquario.

Albi storici, pubblicazioni da collezione, tavole e materiali difficili da reperire costituiscono il cuore della manifestazione. Non manca uno spazio dedicato agli incontri con autori ed esperti. Il programma del sabato comprende appuntamenti con Laura Zuccheri e Sudeep Menon, una presentazione dedicata a Dan Dare e un incontro con Claudio Nizzi, autore che ha attraversato diverse stagioni della storia del fumetto italiano. Un’occasione per riscoprire il valore storico e culturale della nona arte, oltre la dimensione commerciale delle grandi manifestazioni.

La passione per il fumetto raggiunge anche il Centro Italia. A Terni, dal 27 al 29 novembre, è segnalata la Fiera del Disco, del Fumetto e del Collezionismo, un appuntamento che unisce diverse forme di collezionismo e si rivolge a chi cerca albi, oggetti e pubblicazioni legati alla cultura pop.

Il Sud Italia non resta a guardare. In Puglia, a Ginosa, il Ficomics & Games, in programma dal 14 al 29 novembre, porta avanti un calendario dedicato a fumetti, cosplay e giochi. Una manifestazione che testimonia la vitalità delle iniziative territoriali e la capacità dei festival locali di coinvolgere comunità e appassionati.

In Sicilia, invece, l’attenzione si concentra su due appuntamenti. A Milazzo, dal 21 novembre al 5 dicembre, si svolge Falastin Hurra – Comic Convention, una mostra collettiva che utilizza il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione per affrontare il tema della Palestina. Il progetto raccoglie circa cento opere di artisti italiani e internazionali e propone, accanto all’esposizione, incontri, laboratori e proiezioni. Un’iniziativa che mostra come il fumetto possa diventare anche uno strumento di racconto sociale, testimonianza e riflessione.

A Bologna, infine, prosegue fino a domenica 29 novembre anche WOW! La Fiera con più passioni, all’interno della quale trova spazio la mostra mercato ANAFI. Un contesto che amplia l’offerta per il pubblico, mettendo insieme fumetto, creatività, vintage e collezionismo.

Il quadro che emerge è quello di un settore vivo e in continua evoluzione. Le fiere non sono più soltanto luoghi in cui acquistare albi o incontrare i propri personaggi preferiti: sono spazi di aggregazione, confronto e valorizzazione del lavoro degli artisti. Dai grandi appuntamenti internazionali alle manifestazioni locali, il fumetto continua a costruire comunità, a raccontare il presente e a conquistare nuovi lettori.

Un fine novembre, dunque, in cui la nona arte si conferma protagonista da Nord a Sud, dimostrando che dietro ogni tavola disegnata c’è un universo di storie, passioni e possibilità.