Prestigioso riconoscimento per lo storico sceneggiatore di Tex. L’onorificenza è stata consegnata il 24 novembre alla Prefettura di Modena, alla presenza di tre generazioni della sua famiglia.

Un riconoscimento prestigioso che rende omaggio a una carriera straordinaria e a uno dei protagonisti più importanti della storia del fumetto italiano. Claudio Nizzi, storico sceneggiatore di Tex e autore di personaggi entrati nell’immaginario di intere generazioni di lettori, ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia di consegna si è svolta nella mattinata del 24 novembre presso la Prefettura di Modena, in un momento particolarmente emozionante che ha riunito tre generazioni della famiglia Nizzi, a testimonianza di un percorso umano e professionale che ha attraversato decenni di storia della cultura popolare italiana.

Nelle motivazioni del riconoscimento, il presidente Mattarella ha voluto sottolineare la straordinaria vitalità creativa dell’autore, che ancora oggi continua «a scrivere e a regalarci nuove emozioni frutto di entusiasmo, fantasia e creatività che gli anni trascorsi non hanno minimamente scalfito».

Parole che restituiscono il senso di una carriera vissuta all’insegna della passione per il racconto e della capacità di parlare a lettori di ogni età.

Una vita dedicata alle storie e ai fumetti

Nato nel 1938 a Sétif, in Algeria, da famiglia emiliana, Claudio Nizzi ha costruito nel corso degli anni un percorso artistico di assoluto rilievo. Il suo esordio professionale risale al 1963 sulle pagine de Il Vittorioso. Successivamente approda a Il Giornalino, storica pubblicazione per la quale crea personaggi destinati a lasciare il segno, tra cui Larry Yuma, Rosco & Sonny, Piccolo Dente e Nicoletta.

Il suo nome è però indissolubilmente legato a Tex, il celebre Ranger nato dalla fantasia di Gianluigi Bonelli. Nizzi ne è stato a lungo uno dei principali sceneggiatori e curatori, contribuendo in maniera determinante a consolidare il successo di una delle serie più amate e longeve del fumetto italiano.

Una responsabilità artistica importante, affrontata con uno stile narrativo capace di coniugare avventura, ritmo, ironia e attenzione ai personaggi.

Non meno significativa la sua esperienza con altri protagonisti del fumetto Bonelli. Nizzi ha infatti dato vita a Nick Raider e Leo Pulp, confermando una versatilità narrativa che gli ha permesso di spaziare tra generi e atmosfere differenti.

Dalle tavole a fumetti ai romanzi: la creatività non si ferma

Il riconoscimento del Quirinale arriva in una fase ancora particolarmente intensa della sua attività. Accanto alla produzione fumettistica, che si arricchisce proprio in questi giorni con il volume Color Tex – Sotto copertura, Nizzi ha continuato a dedicarsi alla narrativa, pubblicando negli ultimi anni numerosi romanzi.

A testimoniare il desiderio di raccontarsi e condividere il proprio percorso arriva anche una nuova autobiografia, in uscita proprio in questi giorni.

Un’attività che dimostra come il talento creativo non conosca età e come la passione per le storie possa continuare ad alimentare nuovi progetti, anche dopo una carriera lunga oltre sessant’anni.

Un riconoscimento che celebra un’intera stagione del fumetto italiano

La nomina a Commendatore della Repubblica rappresenta un momento di particolare significato non soltanto per Claudio Nizzi, ma anche per il mondo del fumetto italiano, raramente protagonista di riconoscimenti istituzionali di questo livello.

Attraverso le sue sceneggiature, i suoi personaggi e le sue storie, Nizzi ha accompagnato generazioni di lettori, contribuendo a costruire un patrimonio narrativo che appartiene ormai alla memoria collettiva del Paese.

L’onorificenza conferita da Sergio Mattarella è dunque molto più di un premio alla carriera: è il riconoscimento del valore culturale di un autore che ha saputo trasformare la fantasia in un mestiere, il mestiere in arte e le storie in un patrimonio condiviso.

Perché i grandi narratori non smettono di emozionare con il passare degli anni. E Claudio Nizzi, ancora oggi, continua a dimostrarlo.