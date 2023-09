Ritorna, per la sua nona edizione, il Festival della Birra & Street Food Regionale a Gravina di Catania. L’inaugurazione, inizialmente prevista per venerdì 22 settembre, è stata posticipata di 24 ore. L’evento prenderà ufficialmente il via sabato 23 settembre alle 19.00 e si terrà nel parcheggio esterno del centro commerciale Katanè.

Dopo poco più di un anno, a grande richiesta, viene riproposto uno dei festival più apprezzati. Spettacoli, cabaret, coreografie: un programma che promette intrattenimento puro. Il divertimento è garantito per tutte le fasce d’età: non a caso il festival è sempre stato popolato da intere famiglie, al fine di trascorrere una piacevole serata in modo alternativo al di fuori della routine.

Fino a domenica 1 ottobre, il centro commerciale Katanè, sarà un punto di ritrovo per tutti coloro che hanno voglia di immergersi in un festante clima tra cibo e bevande, in un limbo tra tradizione e innovazione. I molteplici stand, ciascuno con le sue specialità, non faranno fatica a soddisfare le esigenze dei partecipanti.

Fonte foto: IMG Press