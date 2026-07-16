Addio al fermo auto per debiti, ma è in arrivo l’ipoteca sulla casa

Da anni il fermo dei veicoli rappresenta uno degli strumenti più contestati tra le misure a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Bloccare un’auto o un furgone significa, nella pratica, impedire a un lavoratore autonomo o a un piccolo imprenditore di svolgere la propria attività quotidiana, con il paradosso che lo Stato non incassa comunque il credito vantato.

La proposta di legge

È proprio da questa contraddizione che nasce il Disegno di legge presentato dal senatore Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama. Nella relazione che accompagna il testo si sottolinea come il fermo amministrativo sia una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di recupero del credito, capace di comprimere un diritto costituzionalmente riconosciuto come la libertà di circolazione, senza però produrre alcun vantaggio economico reale per le casse pubbliche. Un veicolo fermo, del resto, non solo non genera gettito, ma tende a perdere valore nel tempo, aggravando la posizione sia del contribuente sia, indirettamente, dello Stato stesso.

Come funzionerà la nuova ipoteca legale esattoriale

Al posto del fermo, il testo normativo introduce quella che viene definita ipoteca legale esattoriale, un meccanismo che sposta la garanzia dal veicolo a un bene immobile, lasciando così il debitore libero di continuare a lavorare. Non si tratta però di uno strumento applicabile in ogni circostanza: la proposta prevede infatti dei limiti precisi, pensati per evitare un uso eccessivo o punitivo della misura.

Il vincolo potrà scattare solo per debiti che superano la soglia dei 10.000 euro, mentre per importi inferiori l’Agenzia della Riscossione non potrà procedere in alcun modo con questo tipo di cautela patrimoniale. È inoltre previsto un obbligo di preavviso di sessanta giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca: un margine temporale che permette al cittadino di saldare quanto dovuto, oppure di richiedere una rateizzazione, evitando così la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.

Costi della procedura

Un ultimo aspetto, non secondario, riguarda i costi: una volta estinto il debito, la cancellazione dell’ipoteca avverrà a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi a carico del contribuente, superando così una delle criticità più segnalate delle attuali procedure di riscossione.

Le prospettive della riforma

Va precisato che si tratta, al momento, di un disegno di legge ancora in fase di esame parlamentare, e non di una norma già operativa: il percorso legislativo potrebbe comportare modifiche al testo prima della sua eventuale approvazione definitiva. Resta, però, significativo il cambio di prospettiva che la proposta introduce nel rapporto tra Fisco e contribuente: si passa da una logica punitiva e immediata, come quella del fermo, a un approccio che punta a conciliare la tutela del credito pubblico con la possibilità concreta, per il debitore, di continuare a produrre reddito e, quindi, di onorare il proprio debito nel tempo. Se confermata, la riforma potrebbe rappresentare un punto di svolta per migliaia di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, che oggi vivono il fermo amministrativo come un ostacolo diretto alla propria attività, più che come uno strumento efficace di riscossione.