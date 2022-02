Fenomeno Blanco: i biglietti arrivano già a 400 euro

Sono bastati 15 minuti per polverizzare i biglietti disponibili per la data catanese di Blanco. In un quarto d’ora il sogno di tanti giovani è andato in frantumi, ma in tutta Italia ci si stringe la mano perchè non c’è una sola data del tour estivo del giovanissimo vincitore di Sanremo che non sia andata sold out proprio il giorno prima al suo compleanno.

L’evento, che rientra nella rassegna Catania Summer Fest, si terrà il 30 luglio 2022 nel verde della Villa Bellini. L’unica tappa siciliana di “Blu Celeste” era ambitissima: così ambita che i social nelle ultime ore si sono trasformati in una piattaforma di ricerca. Lievitano i post nei gruppi, i commenti su Tik Tok: “Cerco biglietti per Catania” mentre #bigliettiblanco scala le tendenze.

Ma lievitano anche i prezzi di un ticket che sarebbe costato 34,50 euro, e che invece raggiunge cifre da capogiro poichè la domanda c’è: 350/400 euro per un singolo biglietto. Non passa inosservato l’incoraggiamento di chi ammette senza problema che è disposto a pagare più del dovuto pur di vedere il proprio idolo da vicino. Ma non mancano i casi di utenti che invece si impuntano: “O un prezzo onesto o niente”.

D’altronde, stiamo parlando del tour dell’artista del momento che ha venduto oltre 170mila biglietti in pochissime ore.

Un record dopo l’altro: il giorno dopo la prima esibizione al Festival di Sanremo, “Brividi” di Mahmood e Blanco ha totalizzato 3.384.192 streaming su Spotify diventando così brano più ascoltato di sempre.

E adesso Blanco si prepara a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022.