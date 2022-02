Polverizzati i biglietti per la data catanese di Blanco

Appena terminato il Festival di Sanremo, Blanco conferma il suo successo con un sold out alla Villa Bellini.

I biglietti per il concerto di Blanco alla Villa Bellini previsto per il 30 luglio 2022 sono stati messi in vendita appena ieri alle ore 14.00.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Catania Summer Fest 2022.

In pochissime ore i biglietti sono andati sold out totalizzando gli oltre 170 mila biglietti venduti per il tour estivo “Blu Celeste tour” che si annuncia essere strepitoso.

Una vendita straordinaria di biglietti in pochissime ore che era immaginabile ma non fino a questo punto.

Tantissime le proteste anche sui social di chi ha cercato di acquistare, senza riuscirci, i biglietti online o presso i punti autorizzati. C’è chi sospetta un’attività di secondary ticketing che porterebbe ad una rivendita dei prezzi a costi esorbitanti.

In realtà l’organizzazione tutta ha precisato che i biglietti sono nominali e che la vendita viene monitorata proprio per impedire attività di bagarinaggio.

Un’unica tappa in Sicilia che molti fan hanno visto sfumare davanti i loro occhi.

Il brano con cui Blanco e Mahmood hanno vinto la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha scalato le classifiche di Spotify in pochissimo tempo diventando il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno. 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita per “Brividi”.

Ai fan non resta che sperare in una seconda data siciliana o in un aumento della capienza dei teatri.