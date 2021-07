Fabrizio Moro, Canzoni nella stanza a Taormina

Tanta attesa per il concerto di Fabrizio Moro a Taormina il 5 agosto.

Il tour estivo “Canzoni nella stanza. Percorso unplugged 2021” di Fabrizio Moro farà tappa in Sicilia per un’unica data, il 5 agosto al Teatro Antico di Taormina con l’organizzazione di Giuseppe Rapisarda Management.

Durante il concerto Moro sarà accompagnato da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Belli (pianoforte).

Come nasce un brano? È questo che il cantante romano vuole raccontare in questo suo tour presentando i brani del suo repertorio in veste acustica e più intima.

«Sul palco ho ricreato una stanza – commenta Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte. Ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude, essenziali. Si riparte. Piano, ma si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un pò casa mia».

I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro sono disponibili su ticketone.it