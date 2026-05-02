Primo weekend eventi di maggio in Sicilia: Vecchioni e Zarrillo ad Agrigento

Dopo il Primo Maggio, che ha visto numeri buoni per gli eventi organizzati in occasione della stessa festività che vi abbiamo già accennato, anche il weekend tra oggi e domani si preannuncia ricco di iniziative.

Abbiamo già visto come la Festa dei Fiori ad Acireale sia partita nel migliore dei modi e come tra oggi e domani si appresti a entrare nel vivo, ma anche nelle altre province ci si appresta ad assistere a tanti altri eventi.

Questa sera al Pala Forum Bellavia di Agrigento con inizio alle ore 21 Roberto Vecchioni si esibirà nel suo concerto live con i successi del suo grande repertorio. Domani invece sempre alle 21, ma al teatro Pirandello toccherà a Michele Zarrillo intrattenere il pubblico con le sue canzoni per i suoi 30 anni di carriera.

A Maniace, nel Catanese, va avanti la Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi, mentre a Catania a partire dalle 10 di oggi e fino a domani al Nu Land è in corso la Fiera del Disco. Al teatro Politeama di Palermo sia oggi che domani sarà possibile assistere allo spettacolo La nonna di Bruckner e a Dall’Orlando Furioso alle marionette al Museo Internazionale delle Marionette sempre oggi e domani. A Segesta è iniziato ieri e durerà fino a domani il Segesta Food Festival. Anche domani inoltre come prima domenica del mese sarà in programma la Domenica al Museo.