Weekend eventi: dal Taormina Film Festival ai concerti di Laura Pausini ed Ermal Meta

La Sicilia si prepara a vivere un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti che spaziano dalla cultura al cinema, dalla musica alle tradizioni popolari, confermando ancora una volta la centralità dell’Isola nel panorama degli eventi nazionali e internazionali.
Il Taormina Film Festival 2026 continua a rappresentare il simbolo più alto della stagione culturale siciliana, ma l’intero territorio si anima con manifestazioni diffuse da una provincia all’altra: sagre storiche, concerti, festival e rassegne artistiche trasformano l’Isola in un grande palcoscenico a cielo aperto.
Provincia di Palermo: tra gusto, spettacolo e musica live
Nel Palermitano il weekend si apre con una serie di eventi molto diversi tra loro.
A Chiusa Sclafani, domenica 14 alle ore 9, torna la tradizionale Sagra delle Ciliegie, appuntamento dedicato ai sapori locali e alle produzioni tipiche del territorio.
Grande spettacolo anche all’Ippodromo de La Favorita, dove questa sera e domani si svolge il suggestivo Drone Art Show, un evento con luci danzanti e coreografie luminose nel cielo.
In piazza Ruggero Settimo, invece, prosegue fino a domenica il Beer Bubbles – Festival della birra artigianale, tra degustazioni e intrattenimento.
Al Teatro Biondo di Palermo prende il via la rassegna estiva “Biondo d’estate” con lo spettacolo Spariamo!, dedicato a Filippo Tommaso Marinetti, in scena stasera e domani.
Chiude il programma palermitano lo spettacolo di Angelo Pintus, che sarà al Teatro di Verdura domenica sera alle 21 con Nabana.
Provincia di Catania: tradizione e cultura tra mare e città
Ad Acitrezza continua fino a domenica 14 la storica Sagra del Pesce Spada, con degustazioni di pesce spada condito con limone, sale e origano e abbinamenti con vino locale.
A Catania, questa sera nel chiostro di Piazza Santa Maria di Gesù, appuntamento con “Contemporary Tango Night” del musicista Fabio Furia, per la rassegna Chiostri&Cortili.
Sempre questa sera al Gammazita spazio alla musica tradizionale colombiana con il concerto della band Songaia.
Domani, 13 giugno alle ore 17, la sede della Fondazione Stella Polare ONLUS ospiterà la “Festa di Stella Polare”, evento dedicato al quartiere e alle attività sociali della fondazione.
Provincia di Messina: concerti e itinerari culturali
A Messina la grande musica protagonista con il concerto di Laura Pausini allo Stadio Franco Scoglio, tappa del tour Io Canto World Tour 2026/27.
Prosegue anche la tradizionale Festa di Sant’Antonio, iniziata ieri e in programma fino a domenica tra le vie della città.
Domenica 14 giugno alle 18 prende il via il tour urbano “Messina Magica”, un percorso tra piazze e luoghi simbolici della città: piazza Unione Europea, piazza Duomo, piazza Pugliatti, via Castellammare, via Cardines, piazza Domenico Crisafulli e Galleria Vittorio Emanuele.
Provincia di Siracusa: tra teatro, musica e tradizioni
Il Teatro Greco di Siracusa continua a ospitare le rappresentazioni classiche, confermandosi cuore della scena teatrale siciliana.
A Floridia prosegue la Festa dell’Ascensione con Palio Ippico, accompagnata da due concerti: questa sera Mario Incudine alle 22 e domenica Ermal Meta, sempre alle 22.
A Noto, invece, il Teatro Tina Di Lorenzo ospita domenica 14 giugno alle 21 il progetto musicale “Mediterrango” del Gauche Tognola Tango Quartet, nell’ambito della rassegna “It’s Wonderful – Musica a Teatro”.
Provincia di Ragusa: tra musica, letteratura e spettacolo
A Ragusa Ibla continua la rassegna “A Tutto Volume – Libri in Festa”, in programma dall’11 al 14 giugno, che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico culturale.
Sabato 13 giugno alle 21 spazio allo spettacolo Crazy Violin Armonic, tra musica e performance artistiche.
Alle 22, invece, al Piccolo Teatro del Mercato è in programma il live elettronico Seba Mugen Live Set.
Provincia di Enna: tradizioni e musica sul territorio
A Troina il 13 e 14 giugno si svolge la 28ª Sagra della Vastedda cu Sammucu, tra degustazioni, show cooking e spettacoli nel centro storico.
Sul lago di Pergusa prende il via sabato la rassegna “Estate sul Lago”, con incontri e momenti ricreativi aperti alla comunità.
Provincia di Caltanissetta: musical e teatro
Al Teatro Regina Margherita, il 13 e 14 giugno alle 20:30, va in scena il musical dedicato a Don Bosco, un racconto tra fede, storia e formazione.
Provincia di Agrigento: tradizione e teatro
A Favara prosegue fino a domenica la Sagra dell’Agnello Pasquale, tra degustazioni e tradizioni locali.
Sabato 13 giugno alle 21 al Teatro Stelai va in scena “Il Simposio degli Dei”, spettacolo teatrale di grande richiamo.
Provincia di Trapani: tra arte, natura e rinascita
A Poggioreale riapre fino a domenica 14 il borgo storico, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire un luogo simbolico della memoria siciliana.
Nell’ambito del Fuori Salone di Gibellina 2026, il progetto SEEDS Blooming Art propone un doppio appuntamento il 13 e 14 giugno dedicato al libero scambio dei semi tra agricoltori, come gesto di cultura, sostenibilità e rinascita.