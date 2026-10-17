Cosa fare in Sicilia nel weekend del 17 e 18 ottobre 2026: Sergio Cammariere a Trapani, ma non solo

Dalla musica d’autore al grande repertorio sinfonico, passando per il teatro, il cabaret e gli spettacoli di strada: la Sicilia si anima nel weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 con un calendario di appuntamenti che attraversa l’Isola, da Palermo a Catania, da Trapani a Messina, fino ai centri più piccoli.

Tra i protagonisti ci sono Sergio Cammariere, atteso a Trapani e Palermo, il concerto inaugurale della stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il ritorno sul palcoscenico di classici della letteratura e del teatro, ma non solo.

Concerti e musica live: da Sergio Cammariere all’Orchestra Sinfonica Siciliana

Il weekend siciliano propone appuntamenti per gusti musicali diversi, tra cantautorato, musica classica e concerti nelle piazze.

A Trapani, sabato 17 ottobre alle 21, il Cine Teatro Ariston ospita Sergio Cammariere, protagonista di un tour in versione acustica. Il cantautore e pianista porta sul palco il suo universo musicale, in cui jazz, canzone d’autore e suggestioni mediterranee si incontrano in una dimensione intima. Il tour prosegue domenica 18 ottobre a Palermo, dove l’artista è atteso alle 19 al Teatro Al Massimo.

Sempre sabato, a Palermo, il Teatro Politeama Garibaldi ospita alle 17.30 il concerto inaugurale della stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, intitolato Sinfonia delle Alpi. Un appuntamento dedicato al repertorio sinfonico che apre il nuovo percorso musicale dell’orchestra.

Le voci femminili sono invece al centro dei due concerti della Sezione femminile del Coro del Teatro Massimo di Palermo, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre alle 20.30 nel foyer del teatro. Il programma attraversa epoche e linguaggi differenti, dai Trois choeurs religieux di Rossini ai cori delle streghe del Macbeth di Verdi.

A Catania, il fine settimana offre anche l’occasione di ascoltare la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, uno dei capolavori più intensi del repertorio corale e sinfonico.

Non mancano gli eventi musicali nelle piazze dell’entroterra. A Roccapalumba, in provincia di Palermo, sabato 17 ottobre è annunciato il concerto gratuito di Fred De Palma in via Umberto I, nell’ambito delle manifestazioni locali. A Nissoria, in provincia di Enna, invece, Lello Analfino arriva alle 21 in piazza Matteotti con lo Zero Stress Tour, nell’ambito della Sagra della Rametta.

Teatro e cabaret: Verga, commedie e risate

Il teatro occupa un posto di rilievo nel calendario del weekend, con spettacoli che spaziano dai classici della letteratura italiana alla commedia contemporanea.

A Catania, oggi alle 21, il Teatro ABC ospita Enrico Guarneri in Rosso Malpelo, adattamento teatrale del celebre racconto di Giovanni Verga. Con la regia di Guglielmo Ferro, la storia del giovane protagonista verghiano torna in scena riportando al centro le contraddizioni sociali, l’emarginazione e la durezza della vita degli ultimi.

A Palermo, sabato alle 21, il Teatro Golden accoglie Maurizio Battista, protagonista di una serata all’insegna della comicità e dell’ironia sulla vita quotidiana. La replica prevista a Catania per domenica 18 ottobre risulta invece posticipata: è quindi importante fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali prima di acquistare o utilizzare i biglietti.

Nel capoluogo siciliano prosegue anche Parenti Costretti, commedia degli equivoci incentrata sulle relazioni familiari e sulle conseguenze di eredità inattese. Lo spettacolo è in programma al Teatro Sant’Eugenio oggi alle 21 e domenica 18 alle 17.45.

Sempre a Palermo, il Teatro Fontarò ospita sabato e domenica Performance di Bibi Bianca, spettacolo che mette al centro il valore della vita attraverso l’arte.

A Messina, da ieri e fino a domani, il Teatro Vittorio Emanuele propone Le menzogne della notte, un appuntamento per chi desidera trascorrere il fine settimana a teatro.

Domenica 18 ottobre alle 17, a Siracusa, spazio anche alle famiglie con La Famiglia Addams, adattamento teatrale in programma presso l’Opera dei Pupi: una proposta per avvicinare anche il pubblico più giovane al mondo dello spettacolo dal vivo.

Ballarò Buskers: il quartiere si trasforma in un palcoscenico

Tra gli appuntamenti più vivaci del fine settimana palermitano c’è Ballarò Buskers, che torna con la sua decima edizione nel quartiere storico di Ballarò.

Per tutto il weekend, vicoli e piazze diventano spazi di incontro e spettacolo grazie ad artisti di strada, giocolieri, acrobati, musicisti e performer di teatro di figura. Il festival porta nel cuore della città un programma diffuso, con esibizioni che coinvolgono residenti, visitatori e famiglie.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per riscoprire il quartiere attraverso la sua vitalità culturale e sociale, tra performance dal vivo, passeggiate e momenti di condivisione. Gli spettacoli sono indicati come gratuiti, ma per conoscere orari, luoghi delle singole esibizioni ed eventuali variazioni è consigliabile consultare i canali ufficiali della manifestazione.