Concerti, opera lirica, musical e spettacoli teatrali animano la Sicilia nel fine settimana. Da Catania a Palermo, passando per Messina, Marsala, Gela e Nissoria, ecco gli eventi in programma dal 20 al 22 novembre 2026.

La Sicilia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica e del teatro. Da un omaggio ai Queen alle atmosfere del jazz, dalle grandi produzioni liriche ai musical più amati, il calendario degli appuntamenti propone occasioni diverse per gli appassionati di spettacolo dal vivo.

Catania e provincia: dai Queen alla grande lirica

A Catania il fine settimana si apre venerdì 20 novembre alle ore 21 con «Freddie – The Show Must Go On», il concerto tributo dedicato ai Queen in programma al Teatro Metropolitan. Una serata pensata per celebrare la musica e l’eredità artistica della storica band britannica.

Sempre venerdì, il Tempio Valdese ospita «Folk Songs», concerto che vede protagoniste Giulia Mazzara e Giulia Russo, impegnate in un’esibizione dal vivo dedicata alle sonorità della musica folk.

Per gli appassionati di musica classica, sabato 21 novembre alle ore 21 l’appuntamento è al Conservatorio Vincenzo Bellini, dove si esibirà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio con un programma dedicato alle musiche di Prokofiev e Mozart.

Spazio anche al teatro. Dal 20 al 22 novembre l’ABC propone «Le Serve», dramma di Jean Genet interpretato da Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, con la regia di Guglielmo Ferro. Nelle stesse giornate, il Teatro Stabile – Sala Verga ospita «Gin Game», spettacolo che arricchisce il cartellone teatrale cittadino.

La lirica è protagonista al Sangiorgi con «Le Nozze dell’Orso», produzione del Teatro Massimo Bellini su musica di Joe Schittino. Sono previste tre rappresentazioni: venerdì 20 novembre alle ore 11, sabato 21 alle 20.30 e domenica 22 alle 17.30.

Palermo e provincia: Malika Ayane, Japan Week e grandi musical

Anche Palermo offre un programma particolarmente ricco. Venerdì 20 novembre alle ore 21 il Teatro Golden accoglie Malika Ayane con il tour «A Teatro», un’occasione per ascoltare dal vivo la cantautrice in una dimensione pensata per il palcoscenico teatrale.

La musica internazionale è al centro della Japan Week, con due appuntamenti al Teatro Politeama Garibaldi. Sabato 21 novembre, dalle ore 19, il pubblico potrà assistere a esibizioni di musica tradizionale e danze giapponesi. Domenica 22, sempre alle ore 19, spazio invece alle colonne sonore dello Studio Ghibli, protagoniste di un concerto affidato agli archi di Gakuso Tocco.

Per chi ama il jazz e la musica dal vivo, venerdì 20 novembre il Miles Jazz Club propone alle ore 21.30 un omaggio a Rosa Balistreri. Nelle stesse serate, venerdì 20 e sabato 21 alle ore 22, Cinematocasa dedica un tributo a John Coltrane. Sabato 21, a Castelbuono, è inoltre in programma il concerto di FEEDA per la rassegna Rising Sounds, negli spazi di Spazioscena.

La musica raggiunge anche Bagheria con lo Sfincione Fest, che sul palco principale ospita due concerti gratuiti: venerdì 20 novembre si esibiranno i Tiromancino, mentre domenica 22 sarà la volta di Lorenzo Fragola.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura anche l’opera lirica. Domenica 22 novembre alle ore 18 il Teatro Massimo di Palermo inaugura la stagione lirica con «Samson et Dalila», opera di Camille Saint-Saëns.

Il teatro e il musical completano il programma palermitano. Dal 20 al 22 novembre il Teatro Al Massimo porta in scena «Aggiungi un posto a tavola», celebre commedia musicale. Venerdì 20 e sabato 21, invece, il Teatro Libero ospita «Una specie di preghiera», spettacolo che arricchisce l’offerta teatrale del fine settimana.

Messina, Marsala, Gela e Nissoria: gli appuntamenti nelle altre province

Il calendario degli eventi coinvolge anche altre aree della Sicilia.

A Messina, sabato 21 novembre alle ore 18, il Palacultura ospita «Anime in tempesta», uno spettacolo che intreccia musica e poesia con Enzo Gragnaniello e il Solis String Quartet.

A Marsala, in provincia di Trapani, venerdì 20 e sabato 21 novembre sono in programma i Piano Revenge Days, appuntamento dedicato al pianoforte negli spazi dell’Auditorium Santa Cecilia.

A Gela, domenica 22 novembre alle ore 19, il Museo dei Relitti Greci accoglie il concerto del chitarrista Francesco Buzzurro, inserito nella rassegna «Note al Museo».

Infine, a Nissoria, in provincia di Enna, sabato 21 e domenica 22 novembre il Teatro Nino Buttafuoco ospita la commedia «Biscotti alle noci».