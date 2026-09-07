Etnabook 2026: i libri tornano protagonisti del settembre catanese

Il Festival internazionale del libro e della cultura sta per tornare. Il 14 settembre al Palazzo della Cultura di Catania ore 10.00, conferenza stampa di presentazione del programma di Etnabook.

È arrivato settembre e, come tradizione a Catania, ritorna Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura. Il tema scelto per la VIII edizione, è “Collega-menti” termine scelto per richiamare la necessità, oggi più che mai, di costruire legami: tra persone, idee, linguaggi e culture.

Il programma è fitto di appuntamenti con tante novità interessanti che saranno svelate durante la conferenza stampa di lunedì 14 settembre al Palazzo della Cultura di Catania nella Sala Sant’Agata alle ore 10.00, dal direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, al presidente del comitato scientifico Massimo Fazio. La conferenza sarà moderata dal giornalista Marco Pitrella.

La formula del Festival rimane invariata, cinque giornate dal 23 al 27 settembre, ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, un calendario di eventi che vede coinvolta l’intera città etnea e 11 Comuni dell’hinterland: Aci Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Catania, Gravina di Catania, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, Scordia.

Durante le giornate di Etnabook, gli incontri della mattina si svolgeranno come di consueto al Palazzo della cultura di Catania mentre quelli pomeridiani e serali si terranno principalmente all’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni.

Ma non solo, altri luoghi della città verranno coinvolti con presentazioni e incontri, tra queste la bellissima location di Villa Ardizzone uno spazio liberty in città che da sempre accoglie eventi culturali, come ci ha raccontato la proprietaria Rosina Ardizzone: “Sono molto felice di accogliere Etnabook perché la vocazione di Villa Ardizzone sin dalla sua origine nei primi del ‘900 è stata la musica e la letteratura. Mio nonno Nicola era amico di Vitaliano Brancati che spesso veniva a trovarlo qui in casa, e poi tanti musicisti del Teatro Massimo, dopo teatro, si intrattenevano in questi salotti suonando. Villa Ardizzone fa parte del patrimonio culturale della nostra città”.

Tra le novità dell’VIII edizione di Etnabook c’è il concorso di cortometraggi Corti D’autore dedicato ai film brevi che esprimono una visione autoriale, una ricerca stilistica e un linguaggio personale, che abbiano attinenza con opere letterarie edite o inedite e/o che facciano riferimento a personaggi reali oppure immaginari inerenti al mondo dell’arte, della cultura o della letteratura. Possono partecipare opere di finzione, documentari brevi e lavori sperimentali, le iscrizioni sono aperte sul sito FilmFreeWay, fino al 14 settembre.

Etnabook è soprattutto Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”, le opere pervenute sono oltre un migliaio da tutta Italia ed Europa, a dimostrazione di come ancora la scrittura appassioni. Le opere di ogni sezione vengono visionate da tre giurie formate da professionisti ed esperti nel settore che dopo un’accurata selezione decretano la rosa dei finalisti.

Da questa edizione, verrà attivata anche la partnership tra Scuola Tiresia ed Etnabook, un incontro che crea un’opportunità concreta per chi ama le storie e vuole trasformare la propria passione per la scrittura in un percorso di formazione. Infatti, Scuola Tiresia metterà a disposizione due borse di studio per i primi due classificati della sezione C “Un libro in una pagina”.

Al 1° classificato una borsa di studio del 50% sulla retta del primo anno del Biennio; al 2° classificato: borsa di studio del 35% sulla retta del primo anno del Biennio. Un modo per premiare il talento, sostenere chi scrive e creare un ponte tra il mondo della letteratura e quello della formazione.

Vi presentiamo i nomi dei componenti delle tre giurie:

Giuria Vera Ambra Poesia, sezione A: Marta Limoli, Dario Miele, Marco Tomaselli, Carlotta Bonadonna.

Giuria Narrativa/Saggio, sezione B: Salvatore Massimo Fazio, Ermete Labbadia, Amanda Succi, Federica Duello, Clelia Zarbà, Federico Bianca, Alfio D’Agata, Margherita Marsolo, Mario Cunsolo, Beatrice Marocco, Paola Moni, Luigi Patti.

Giuria Un libro in una pagina, sezione C: Simona Zagarella, Maurizio Zingale, Valentina Carmen Chisari, Francesca Calì.

Il lavoro delle tre giurie è stato davvero arduo, a seguire i nomi dei finalisti delle tre sezioni: poesia “Vera Ambra”, narrativa/saggio e “un libro in una pagina”.

A tutti gli autori partecipanti va il nostro ringraziamento e, in particolare, ai finalisti vanno le nostre più sentite congratulazioni. Gli autori delle sezioni A (Vera Ambra Poesia) e B (Narrativa/Saggio) saranno poi premiati la sera del 23 settembre alle ore 20.30 presso il Palazzo della Cultura di Catania.

Invece, gli autori finalisti della sezione C (Un libro in una pagina) saranno invitati a presenziare il 24 settembre dalle ore 17:00 presso l’Area eventi del Centro Commerciale Katanè di Gravina di Catania. Durante gli stessi eventi verranno svelate al pubblico le rispettive menzioni speciali e le rispettive composizioni delle classifiche finali del premio letterario 2026.

Di seguito l’elenco dei finalisti, sezione per sezione:

FINALISTI SEZIONE A – “VERA AMBRA” POESIA (in ordine alfabetico):

Amara terra cruda – Bartolomeo Errera; Bocca murata – Graziella Di Bella; Ferite – Luisa Patta; Ginestra – Irene Montano; Il mio sentire – Graziella Di Bella; Intervalli – Margherita Biondo; Quando sarai vecchio – Margherita Biondo; Rosa di strada – Pasquale Borruto; Terra natia. Bagliori – Anna Rita Occhialini; Tra le righe – Roberto Torraco.

FINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

Carlo Levi. Una voce del Sud. Scritti inediti 1956-1974 (Navarra Editore) – Salvatore Venezia; Gowana – Riflessi d’Africa (Self Publishing) – Antonio Logreco; I lampioni diventano farfalle (Inedito) – Massimo Anania; Il mistero della sacra reliquia (Edify Società Coop.) – Giuseppe Diesi; Il mio bambino dall’altra parte del mondo (Albatros) – Natalia Romano; Il tesoro nascosto. Storie e meraviglie delle molecole naturali: farmaci, veleni, droghe (Inedito) – Corrado Tringali; La figlia conforme (Giulio Perrone) – Francesca Cavallone; L’amore brucia (Vallecchi) – Valeria Ancione; Le strambe apparenze di un paesino siciliano (Editoriale Scientifica) – Marco Mazzamuto; Solo il buio (Morellini) – Maria Elisa Gualandris.

FINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

Esisto – Grazia Caponnetto; In cambio di un sorriso – Maria Maugeri; L’odore del mare – Camillo Lanzafame; L’ultima sorriso in via delle Finanze – Carlo Maugeri; L’unica certezza – Tommaso Sala; Moby Dick – Caterina D’Angelo; Monica – Svetlana Ruffalo; Pioggia d’estate – Sara Battiato; Rachel – Graziana Somma; Ritorni – Vincenzo Santagati; Un luogo sicuro – Concetta Falcone.

Etnabook Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, evento incluso nell’ambito del Catania Summer Fest.

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.etnabook.it e sui canali social Facebook e Instagram.

L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è GRATUITO

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