Etnabook 2026, il festival è partito dal Palazzo della Cultura

Ieri sera la cerimonia di apertura e premiazione a Catania, oggi una nuova giornata di incontri tra libri, autori e temi di attualità

Il Palazzo della Cultura di Catania ha aperto ieri sera le sue porte a Etnabook 2026. Nella Corte Mariella Lo Giudice si è tenuta la cerimonia di apertura e premiazione dell’ottava edizione del Festival Internazionale del Libro e della Cultura, dando ufficialmente il via a una nuova settimana di incontri, presentazioni e appuntamenti dedicati alla lettura.

Sul palco, a condurre la serata, Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in un appuntamento che ha riunito autori, ospiti e pubblico nel cuore della città.

Una serata che ha segnato l’inizio di un’edizione costruita attorno al tema “Collega-menti”, filo conduttore scelto per questa ottava edizione dal presidente Cirino Cristaldi e dalla squadre di Etnabook, per raccontare proprio la capacità dei libri di creare relazioni tra persone, idee e linguaggi.

Da ieri sera, dunque, Etnabook è tornato a occupare i luoghi della cultura catanese, portando le storie fuori dalle pagine e dentro le sale, le librerie e gli spazi che ospiteranno il festival nei prossimi giorni.

E oggi si riparte.

Gli appuntamenti di oggi

La giornata di giovedì 24 settembre si apre al Palazzo della Cultura.

Alle 10:00, nell’Auditorium Concetto Marchesi, Niki Pandolfini e Maurizio Nicita dialogheranno con il curatore Daniele Lo Porto durante la presentazione dell’antologia Tifosi catanesi per sempre. Il grande racconto della passione rossazzurra.

Alle 11:30, nella Sala della Notte, sarà invece protagonista Asmae Dachan con Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze, in dialogo con Oriana Cannavò.

Durante l’incontro è prevista anche la consegna del Premio CineMigrare.

Alla Mondadori Bookstore di via G. D’Annunzio, il programma comincia alle 10:00 con Daniela Di Mauro, protagonista di una conferenza dedicata all’intelligenza artificiale e alla presentazione di Educare al tempo dell’IA.

Nel pomeriggio si susseguiranno gli incontri con Gloriana Orlando, alle 17:00, con Quel satiro di Micio Tempio, Antonio Boggio alle 18:00 con Nero Mediterraneo e Carmelo Guardo alle 19:00 con La giostra del tempo.

Alle 18:00 appuntamento anche alla Libreria Feltrinelli di via Etnea con Salvo Grasso e Clangore.

Sempre alle 18:00, all’Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni, sarà protagonista Cuntàri – Un libro per l’inclusione.

Al centro dell’incontro il libro di Cinzia Caminiti Francesca Serio e le altre donne contro la mafia, insieme al concorso promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la traduzione in Braille di un libro. All’appuntamento prenderanno parte anche i ragazzi della compagnia “Originali Talenti” di Villa Ardizzone.

La serata proseguirà a Villa Ardizzone con due appuntamenti. Alle 19:00 Livio Gigliuto presenterà 100% Italia. Un sondaggio per scoprire gli italiani, dialogando con Marco Pitrella. Alle 20:00 sarà la volta di Ugo Barbara con La mala notte, sempre in dialogo con Pitrella.

Il festival incontra l’hinterland

Etnabook oggi farà tappa anche fuori Catania. Alle 19:00, nella Villa Comunale di Aci Sant’Antonio, Massimiliano Vitrano presenterà Due settimane, con Liliana Nigro e un intervento musicale de I Suprema.

A Gravina di Catania, alle 17:00, l’Area Eventi del Centro Commerciale Katanè ospiterà Lectura Katané – Premio Cultura sotto il vulcano, con il contest dedicato alla lettura ad alta voce e la premiazione delle opere finaliste della sezione C, Un libro in una pagina. A condurre saranno Valentina Carmen Chisari, Simona Zagarella e Cirino Cristaldi.

A San Giovanni La Punta, infine, alle 12:00, appuntamento alla Mondadori Bookstore del Parco Commerciale Le Zagare con Chiara Platania.

Etnabook entra nel vivo con una giornata che porta il festival tra Catania e i comuni dell’hinterland, attraverso libri, incontri e storie diverse tra loro.

Il filo conduttore resta quello dei “Collega-menti”, tra autori, lettori e idee che si incontrano e si intrecciano, dando forma a un festival che continua a crescere appuntamento dopo appuntamento.