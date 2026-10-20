Confindustria Catania ospita la presentazione di Etna Sky: basi a Catania e Palermo, primi collegamenti verso le città italiane

All’incontro sono intervenuti la presidente di Confindustria Maria Cristina Busi Ferruzzi, l’amministratore delegato di Etna Sky Manlio Messina e il direttore generale Angelo Lo Bianco

Confindustria Catania ha ospitato nella propria sede la presentazione di Etna Sky, la nuova compagnia aerea siciliana, davanti a una platea di imprenditori. All’incontro hanno partecipato la presidente di Confindustria etnea Maria Cristina Busi Ferruzzi, l’amministratore delegato di Etna Sky Manlio Messina e il direttore generale Angelo Lo Bianco. L’appuntamento è stato dedicato al progetto della compagnia e al confronto con il mondo imprenditoriale del territorio.

«Non possiamo che accogliere bene questa nuova iniziativa. Sappiamo quale sia il valore dei collegamenti per un’isola come la Sicilia – ha dichiarato la presidente Confindustria Catania –: collegamenti efficienti significano produttività per le imprese e valore per il territorio. Per questo è importante che l’avvio non subisca ritardi. L’augurio è che Etna Sky passi alla fase operativa nel più breve tempo possibile», ha auspicato la presidente degli industriali etnei.

«Ringrazio la presidente di Confindustria, Maria Cristina Busi Ferruzzi, e gli imprenditori presenti per aver condiviso la presentazione di Etna Sky. Vogliamo contribuire alla crescita della Sicilia con collegamenti che sostengano imprese, turismo e nuove opportunità. Crediamo nel fare sistema e nel costruire insieme un futuro senza confini, con nuove destinazioni – ha dichiarato Manlio Messina, amministratore delegato di Etna Sky –. È stato un momento importante di incontro e condivisione, che ci ha permesso di raccontare non soltanto il nostro progetto, ma soprattutto la visione e le ambizioni che lo accompagnano. Il confronto con gli imprenditori presenti ha rafforzato ancora di più la nostra convinzione che il territorio abbia energie, competenze e potenzialità straordinarie che meritano di essere sostenute da infrastrutture e collegamenti all’altezza delle sue ambizioni», ha aggiunto l’ad della nuova compagnia.

Secondo quanto comunicato dalla società, le basi operative principali saranno Catania e Palermo, con collegamenti previsti anche da Comiso e Trapani. Nel primo anno di attività sono previste rotte verso le principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa e Forlì. Dal secondo anno è prevista l’estensione a destinazioni europee e intercontinentali, tra cui Nord America, Canada e Medio Oriente.

La flotta sarà composta da velivoli della famiglia Airbus e l’attività comprenderà anche voli charter. Per l’avvio dei voli la compagnia dovrà ottenere il certificato di operatore aereo (COA). Le candidature per la selezione del personale sono aperte sul sito etnasky.com.