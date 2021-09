Etna Marathon, boom di partecipanti

Si svolgerà domenica 19 settembre la quindicesima edizione della “Vittoria Etna Marathon”, la gara di mountain bike alle pendici dell’Etna organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana. La mission è quella di trascorrere in compagnia una giornata di puro sport all’aperto, nell’incantevole e suggestivo territorio di Milo.

Gli ultimi aggiornamenti sulla quota di iscritti parlano di un numero che si avvicina alle mille presenze (soglia prefissata come obiettivo da parte degli organizzatori per la chiusura definitiva delle iscrizioni). In ogni caso è ancora possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione online sul sito dell’evento, con termine finale perentorio fissato al venerdì 17 settembre 2021 ore 23:59. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’evento.

Previo certificato di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico (obbligatorio), sarà possibile gareggiare in uno dei tre percorsi proposti. Il primo riguarda il percorso Marathon, quello più impegnativo, che si snoda per 75 km di lunghezza e presenta un dislivello di 2500 mt. Il secondo è il percorso Gran Fondo, di media difficoltà, con 48 km di lunghezza e circa 1800 mt di dislivello, percorso meno lungo ma non meno impegnativo. Infine il percorso Escursione con i suoi 27 chilometri è quello con minore difficoltà di percorrenza: si tratta di 27 km totali per 990 mt di dislivello. Chiunque potrà quindi mettersi alla prova, iscrivendosi e scegliendo il percorso più adatto alle proprie caratteristiche.

Integratori, gadget, prodotti siciliani, lubrificanti per bici e altro sono in via di definizione. Per tutti gli iscritti all’Etna Marathon 2021 in regalo un bellissimo gilet antivento personalizzato Etna Marathon della ALE’.

Tanti i nomi illustri ad aver partecipato al “Vittoria Etna Marathon” in passato. Proprio questa gara, nel 2015, fu una delle prime disputate in Europa dal colombiano Egan Bernal (allora giovanissimo). Nel 2019 Bernal ha poi riportato una brillante vittoria al Tour de France, imponendosi come il terzo ciclista più giovane della storia a vincere il Tour. Nel 2021 ha bissato il precedente successo, vincendo la 104esima edizione del Giro d’Italia.

