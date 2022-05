Mercoledì 1 giugno alle ore 16:30 ad Etna Comics Flavia Famà parlerà del suo libro “I morti non parlano – La guerra infinita in Colombia”.

Flavia Famà in occasione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop parlerà del suo libro “I morti non parlano – La guerra infinita in Colombia”, Villagio Maori edizioni.

La presentazione si svolgerà insieme a Stefania Sottile di Nova Editoria e Renato Camarda di Libera Catania: «Sono molto emozionata per questa inaspettata occasione. Durante la presentazione verranno letti e interpretati alcuni brani tratti dal libro. Il tutto si svolgerà in un contesto particolare che è quello di Etnacomics. Il mio libro non è un fumetto e non appartiene al genere fantasy. È il racconto di vita vera. Ecco quindi un bel connubio. Un luogo, quello di Etnacomics dove, oltre il divertimento, si affrontano anche tematiche importanti. Un’occasione per sensibilizzare anche chi di solito si occupa di altre tematiche. Questo è un periodo caldo per la Colombia quindi è il momento di parlarne il più possibile».

La presentazione e la lettura dei brani si svolgerà con un accompagnamento musicale di Alfredo Longo. A leggere i brani tratti dal libro sarà Alessandra Lombardo.

Per l’occasione sarà proiettato anche il documentario “Pazo a PaZo”.