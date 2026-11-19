Dal 2 al 6 giugno le Ciminiere di Catania ospiteranno una nuova edizione del festival internazionale dedicato al mondo del fumetto e dell’intrattenimento. Un appuntamento speciale che si prepara a celebrare un importante traguardo.

CATANIA – Etna Comics si prepara a spegnere quindici candeline. È stata annunciata la 15ª edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, che tornerà a Catania dal 2 al 6 giugno 2027, nella consueta cornice del centro fieristico Le Ciminiere.

Un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa non soltanto per il traguardo raggiunto, ma anche per una novità importante: la manifestazione si svolgerà nell’arco di cinque giornate, ampliando ulteriormente il tempo a disposizione del pubblico per immergersi nell’universo della cultura pop.

Fumetti, manga, anime, videogiochi, giochi da tavolo, cinema, serie televisive e cosplay saranno ancora una volta protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, con un programma che punta a coinvolgere generazioni diverse e a trasformare Catania in un punto di riferimento per il settore.

Nel corso degli anni Etna Comics è diventato molto più di una semplice fiera dedicata al fumetto. La manifestazione ha contribuito a consolidare il ruolo della città nel panorama nazionale e internazionale della cultura pop, richiamando visitatori, professionisti, artisti e ospiti provenienti da diversi Paesi.

L’edizione 2027 rappresenterà dunque un’occasione per celebrare il percorso compiuto dal festival e guardare alle nuove prospettive di un evento che continua a crescere, mantenendo al centro la creatività, la condivisione e la passione per il mondo dell’immaginazione.

Per conoscere gli ospiti, gli appuntamenti e tutte le anticipazioni sul programma della quindicesima edizione bisognerà attendere i prossimi annunci ufficiali.

L’appuntamento è fissato: dal 2 al 6 giugno 2027, le Ciminiere di Catania torneranno a essere il cuore pulsante della cultura pop siciliana.