Sempre più famiglie italiane sono assillate da debiti che sembra impossibile togliersi di dosso. Il nostro ordinamento prevede però una via d’uscita: l’esdebitazione del debitore incapiente, regolata dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). In sostanza, chi non possiede beni e non ha redditi sufficienti per pagare i creditori, nemmeno in parte, può ottenere la cancellazione dei debiti che restano.

Attenzione a non considerarlo un colpo di spugna per tutti. La legge chiede che il debitore sia meritevole, cioè che non si sia indebitato per colpa grave, malafede o frode. Chi ha accumulato debiti per sfortuna, per una malattia, per la perdita del lavoro o per una crisi improvvisa può accedere al beneficio. Chi invece ha agito con leggerezza o per ingannare i creditori resta escluso.

Ci sono anche due condizioni importanti da conoscere. Il beneficio si ottiene una sola volta nella vita. Inoltre, se nei quattro anni successivi arrivano entrate importanti, ad esempio un’eredità, una parte deve essere girata ai creditori.

La novità approvata dalla Camera: domanda senza avvocato

La svolta arriva con un emendamento approvato dall’aula di Montecitorio durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 29 settembre 2026. La modifica permette al debitore incapiente di presentare la domanda di esdebitazione senza farsi assistere da un avvocato. È un cambiamento tutt’altro che marginale. Chi si trova in questa situazione, per definizione, non ha soldi da parte, e il costo di un legale poteva diventare proprio l’ostacolo che gli impediva di chiedere aiuto.

Attenzione però: non si fa tutto da soli. Resta obbligatorio passare dall’OCC, l’Organismo di composizione della crisi. Questo ente è preposto a esaminare la situazione economica del debitore, a verificare che ci siano i requisiti e ad accompagnare la domanda fino al giudice. In pratica l’avvocato non serve più, ma il controllo sulla meritevolezza resta in piedi.

Importanti novità anche per altri strumenti

L’emendamento interviene anche sulla liquidazione controllata, la procedura in cui un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni del debitore e divide il ricavato tra i creditori. Qui la novità riguarda un bene molto concreto: l’automobile. Il debitore potrà chiedere di escludere dalla vendita l’unica auto di sua proprietà se gli serve per lavoro, per curarsi o per studiare, oppure per le stesse esigenze di un familiare. Se la vettura vale fino a 3.000 euro, il liquidatore vi rinuncia automaticamente. Se vale di più, la decisione verrà presa caso per caso.

Anche per il concordato minore c’è una novità: adesso si potrà rinviare fino a due anni il pagamento di alcuni crediti privilegiati e dei relativi interessi.

Nel piano di ristrutturazione omologato, la sospensione delle azioni esecutive seguirà le regole del concordato preventivo, e contro il decreto di omologazione sarà possibile il ricorso in Cassazione.

Infine, quando la liquidazione riguarda beni o crediti coperti da una garanzia dello Stato, il liquidatore dovrà avere prima l’autorizzazione del giudice delegato.

Quando entrano in vigore le nuove regole

Si tenga presente che per ora non cambia ancora nulla. Gli emendamenti sono stati approvati dalla Camera, ma il testo deve ancora passare all’esame del Senato. Le nuove regole saranno operative solo dopo la conversione definitiva in legge del decreto-legge n. 168/2026. Fino a quel momento, chi vuole chiedere l’esdebitazione da incapiente deve seguire la procedura in vigore oggi. Per i sovraindebitati senza risorse, però, la direzione è chiara: liberarsi dai debiti potrebbe presto diventare più semplice ed economico.