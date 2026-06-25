Attualità

Legambiente lancia l’allarme: basta opere rigide contro l’erosione costiera, la Sicilia deve puntare sull’adattamento climatico

di Giuliano Spina

25 Giugno 2026

Le coste siciliane sono sempre più esposte agli effetti della crisi climatica e continuare a contrastare l’erosione con scogliere, pennelli e barriere artificiali rischia di essere una strategia inefficace e persino controproducente. È questo il messaggio emerso dal convegno “Dall’emergenza infinita alla pianificazione. Per un governo sostenibile del territorio costiero”, organizzato da Legambiente Sicilia a Palermo.

 

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Giuliano Spina