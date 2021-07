Eolie Music Fest, il successo della prima edizione

Un grande successo per la nuova manifestazione “coraggiosa” Eolie Music Fest.

Si è conclusa la prima edizione dell’Eolie Music Fest. Una manifestazione musicale definita “coraggiosa” proprio perché muove i suoi primi passi in questo anno complicato e ricco di difficoltà. Una anno di restrizioni e con una stagione estiva che stentava a ripartire.

Ed è proprio per questo e per evitare situazioni di assembramento tipiche di ogni concerto che nasce questo nuovo festival. Un festival pensato per poter essere goduto dalle barche, ognuno nel suo spazio, evitando assembramenti senza dover però rinunciare ai concerti.

Un format complesso che ha scelto di portare la musica nelle acque delle Isole Eolie. Una novità che ha avuto difficoltà legate alla forza del mare e del vento che hanno spesso determinato dei cambi di location improvvisi.

I numeri dell’Eolie Music Fest

Numeri inaspettati per questa prima edizione: circa 5000 persone. 2500 spettatori infatti sono stati registrati nell’arco dei 5 live sul caicco e altri 2500 fruitori stimati durante gli eventi a terra. Picco di vendita dei biglietti sabato 26 giugno durante il concerto inedito di Willie Peyote, Samuel e Bandakadabra, seguito dal concerto di domenica 27 giugno dei Negrita e dei The Winstons.

Oltre i concerti, tanti gli eventi collaterali e le interviste condotte da Samuel Romano (direttore artistico della manifestazione) che faranno parte di un documentario realizzato con Sky Arte.

Tra gli altri eventi della manifestazione citiamo Eco-Island, una tavola rotonda che si è tenuta a Panarea tra Arpa Sicilia, i partner dell’evento e le associazioni del territorio. Obbiettivo dell’incontro, la ricerca e la proposta di soluzioni e comportamenti sostenibili a tutela delle Isole.

In maniera molto spontanea ed emozionante sono nati anche alcuni riti che hanno segnato in particolar modo i concerti: omaggi a Franco Battiato e i saluti dei musicisti che a fine concerto con il loro tender si avvicinavano alle barche per ringraziare il pubblico.

Un successo per l’Eolie Music Fest che speriamo possa replicarsi anche l’anno prossimo.