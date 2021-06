Eolie Music Fest, Cinque concerti in acqua

Prima edizione dell’Eolie Music Fest dal 23 al 30 giugno.

Il nuovo evento organizzato dall’agenzia di organizzazione eventi di Stromboli Marea Eventi srl, in collaborazione con Attiva Stromboli APS, il Comune di Melfa e il Comune di Lipari, inizierà mercoledì 23 giugno.

Un nuovo modo di fare spettacolo, un nuovo modo per assistere ad un bel concerto. Un modo per evitare assembramenti senza dover rinunciare ai concerti dei cantanti del momento.

Ben 5 concerti “in acqua” tra gli scorci più suggestivi delle Isole Eolie. Un’esperienza fuori dagli schemi con un palco galleggiante: un caicco di ben 26 metri dove si esibiranno gli artisti. I partecipanti saranno invece organizzati in piccoli gruppi e potranno assistere dalle loro barche private o da quelle messe a disposizione dall’organizzazione.

La rassegna si apre mercoledì 23 giugno a Lipari, nella baia di Valle Muria, con il live dei Subsonica, band italiana dal sound riconoscibile. Si prosegue giovedì 24 giugno a Vulcano di fronte la spiaggia dell’Asino, con Colapescedimartino, cantautori siciliani, che hanno portato la loro Musica Leggerissima sul palco dell’Ariston, accompagnati solo dai loro strumenti per un live acustico. A seguire un djset con tastiera di Nu Guinea.

Venerdì 25 si terrà invece il primo evento “a terra”: l’orchestra di Bandakadabra si esibirà per le strade di Lipari. Un vero e proprio live acustico itinerante cui seguirà Max Casacci, cofondatore dei Subsonica che presenterà il libro e l’omonimo djset Earthphonia, progetto realizzato con i suoni della natura e del Pianeta. Il 26 giugno ci si sposta a Salina, località Punta Scario per un live speciale che vedrà insieme Willie Peyote, Samuel e Bendakadabra. Sempre a Salina domenica 27 giugno i The Winstons e subito dopo il live dei Negrita, uno dei gruppi rock più influenti degli ultimi venticinque anni. Mercoledì 30 giugno si chiude la rassegna con i Coma_Cose, rivelazione di questo Sanremo 2021. Seguirà il live acustico di Fulminacci.

Eolie Music Fest promette di essere un’esperienza emotiva senza precedenti rivolta non solo agli amanti della musica, ma anche a chi riesce a farsi coinvolgere da un bel tramonto, dal mare, dalla navigazione, dalla bellezza che le Isole Eolie riescono sempre a trasmettere.