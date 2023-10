Oltre cento piccoli e medi imprenditori alimentari siciliani si sono uniti per creare una sorta di azienda globale con a disposizione più di 1500 prodotti. L’iniziativa porta il nome di Emporio Sicilia, una piattaforma che ha l’obiettivo di diffondere i tesori enogastronomici siciliani sulle tavole di tutto il pianeta.

Artigiani e imprenditori alimentari provenienti da diverse città siciliane, tra cui Bronte, Taormina, Modica, Marzamemi e Favignana, rappresentano il meglio della tradizione culinaria siciliana, sia di terra che di mare. Grazie a Emporio Sicilia, queste realtà hanno ora un canale per vendere in mercati difficili da raggiungere, come Stati Uniti, Canada e Inghilterra. Questo strumento di commercio internazionale consente di promuovere la loro cultura e i loro prodotti senza compromettere tradizione, qualità e ambiente.

Emporio Sicilia, oltre ai grandi classici, promuove prodotti unici come la colatura di gambero rosso di Mazara, l’anice e il condimento per la bruschetta. Questi articoli possono ora essere trovati sugli scaffali dei negozi alimentari nel New Hampshire e nel Vermont negli Stati Uniti, così come nello Yorkshire in Inghilterra e in Québec, Canada. Tra le numerose aziende che aderiscono al progetto ci sono il conservificio Alicos, Tutone, Libera Terra, Bacco, Amari siciliani, Bibite Bona, Cento Passi, Feudo Mondello, Stagnitta, Tumminello e molte altre, fino ad arrivare a sforare le cento unità.

Salvatore Porretto, il fondatore, annuncia ulteriori sviluppi. A breve verrà lanciata la linea del fresco che consentirà la vendita di arance siciliane e i loro derivati in tutto il mondo. Tra le novità, anche l’iniziativa Pacco da giù, che offre servizi gratuiti di spedizione lontano dalla Sicilia, per far sentire meno distanti i propri cari.

Emporio Sicilia si distingue anche per essere gestito da giovani donne che collegano la Sicilia, Milano e il resto del mondo in un’unica visione. Il sito ha anche importanti partner, tra cui l’Università degli Studi di Palermo, Banca Mediolanum e Confartigianato.