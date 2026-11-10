L’emicrania, una malattia invalidante

L’emicrania è una malattia neurologica che può essere fortemente invalidante. Oggi le possibilità di cura sono aumentate. Ma tra il primo attacco, una diagnosi corretta e l’accesso al trattamento appropriato possono ancora frapporsi ostacoli clinici e organizzativi. In Italia si stimano comunemente circa sei milioni di persone con emicrania, delle quali circa quattro milioni sono donne. Le cifre variano tra gli studi e risentono anche dei casi non riconosciuti, ma descrivono un problema di grande rilevanza sanitaria e sociale.

Nell’età adulta l’emicrania interessa le donne circa due-tre volte più degli uomini. Alla differenza contribuiscono anche le oscillazioni ormonali, soprattutto quelle degli estrogeni. Gli attacchi possono avere un rapporto con il ciclo mestruale e modificarsi durante la gravidanza e la transizione menopausale. La menopausa, però, non garantisce la scomparsa della malattia. E il fatto di essere uomini non mette al riparo dall’emicrania.

Liquidarla come una fragilità femminile significa aggiungere un pregiudizio a una condizione che già limita la vita. La maggiore frequenza nelle donne è un dato clinico, non una ragione per prendere meno sul serio il dolore. L’emicrania ha caratteristiche che aiutano a distinguerla da altre cefalee. Il dolore è spesso pulsante, di intensità moderata o forte, può interessare un lato della testa e tende a peggiorare con le normali attività fisiche.

Possono accompagnarlo nausea, vomito e fastidio per luce e suoni. Un attacco non trattato, o trattato senza successo, può durare da quattro a 72 ore nell’adulto. Non tutti presentano ogni caratteristica e il dolore non è necessariamente sempre da una parte. Anche la sensazione di pressione o pesantezza può entrare nel racconto del paziente, senza essere sufficiente a identificare la malattia. In alcune persone compare l’aura: sintomi neurologici transitori, spesso visivi, come scintillii, linee luminose o alterazioni del campo visivo. Disturbi nuovi, insoliti o diversi dal solito devono essere valutati: non è prudente attribuirli automaticamente all’emicrania.

Riconoscere l’emicrania non è sempre immediato. Può essere scambiata per un disturbo legato alla cervicale, alla sinusite, alla vista o allo stress. Condizioni che possono anche coesistere, ma che non spiegano necessariamente gli attacchi. Il dolore al collo, per esempio, può accompagnare l’emicrania e favorire una lettura esclusivamente muscolare del problema. La nausea può spostare l’attenzione sullo stomaco.

Una crisi senza il classico dolore pulsante da un solo lato può non essere riconosciuta da chi si aspetta una presentazione sempre identica. C’è poi un ostacolo culturale: abituarsi a soffrire. Chi ha familiari con lo stesso problema può considerarlo qualcosa da sopportare; chi riesce comunque a lavorare può pensare che non sia abbastanza grave da meritare una visita. La diagnosi è soprattutto clinica: si costruisce attraverso la storia degli episodi, le loro caratteristiche, i sintomi associati e la valutazione medica. Non esiste un singolo esame del sangue o una risonanza che, da soli, dimostrino l’emicrania.

Gli accertamenti vengono scelti quando il quadro lo richiede, per approfondire possibili cause diverse. Un esame normale, quindi, non rende immaginario il dolore. E ripetere esami senza ricostruire bene la storia degli attacchi può lasciare il problema senza un nome.

L’impatto dell’emicrania non coincide sempre con le ore di dolore. Alcune persone avvertono cambiamenti prima dell’attacco; altre, dopo, descrivono spossatezza e difficoltà a riprendere le attività. C’è anche il tempo trascorso nell’incertezza: accettare un invito, organizzare un viaggio o affrontare una giornata impegnativa chiedendosi se la testa collaborerà.

La disabilità può riguardare il lavoro, la cura dei familiari, la vita sociale e il tempo libero. Quando la cefalea è presente per almeno 15 giorni al mese, per oltre tre mesi, e almeno otto giorni hanno caratteristiche emicraniche, si può rientrare nella definizione di emicrania cronica. Una condizione che rende particolarmente importante una strategia terapeutica strutturata.

La terapia ha due obiettivi distinti: trattare l’episodio quando arriva e, quando indicato, ridurre la frequenza e il peso degli attacchi futuri.

Per il trattamento acuto esistono farmaci come antinfiammatori e triptani, da scegliere in base alla situazione clinica. La prevenzione viene invece valutata considerando frequenza, disabilità, risposta ai medicinali per l’attacco e necessità del paziente. Non occorre aspettare che il dolore occupi quasi tutto il calendario per parlarne con il medico. Se gli episodi limitano la vita, sono frequenti o richiedono ripetutamente farmaci, è il momento di rivalutare il percorso.

Le terapie preventive tradizionali conservano un ruolo. Per alcune forme croniche è disponibile anche la tossina botulinica, somministrata secondo protocolli specialistici. Negli ultimi anni sono però arrivate opzioni progettate specificamente sui meccanismi dell’emicrania. Una delle evoluzioni principali riguarda il CGRP, un peptide coinvolto nei meccanismi del dolore emicranico. Gli anticorpi monoclonali possono bloccare il CGRP oppure il suo recettore. Erenumab, fremanezumab, galcanezumab ed eptinezumab sono impiegati nella prevenzione, con modalità e intervalli di somministrazione diversi.

L’obiettivo è ridurre i giorni di emicrania e la disabilità associata. La risposta varia: alcune persone ottengono miglioramenti marcati, altre benefici più contenuti o insufficienti. La verifica dei risultati resta quindi individuale. Un’altra classe è quella dei gepanti, farmaci che agiscono sul recettore del CGRP e offrono opzioni per via orale. Atogepant è utilizzato nella prevenzione; rimegepant ha indicazioni sia per il trattamento dell’attacco sia per la prevenzione dell’emicrania episodica.

Sono possibilità che ampliano la scelta, soprattutto quando altri trattamenti non funzionano o non sono adatti. Anche questi medicinali hanno precauzioni, possibili effetti indesiderati e interazioni da considerare. Per atogepant, per esempio, tra gli effetti segnalati figurano nausea e stipsi. La testa non si può affidare a qualcun altro per qualche ora. Il peso della malattia, però, può essere condiviso da una cura adeguata e da una rete che riesca a raggiungere chi ne ha bisogno.