Addio a Elsa Guggino, la voce della memoria popolare siciliana

Palermo perde una delle protagoniste della cultura antropologica siciliana. Con Elsa Guggino scompare una studiosa che ha dedicato la propria vita ai canti, alle tradizioni, alle credenze e alla memoria orale dell’Isola.

Palermo dice addio a Elsa Guggino, antropologa e docente di Storia delle tradizioni popolari all’Università degli Studi di Palermo, figura centrale negli studi sulla cultura popolare siciliana e nella ricerca etnomusicologica.

La sua è stata una lunga attività di ricerca sul campo, condotta attraverso l’ascolto e la raccolta di quelle voci, quei racconti e quei canti che per generazioni hanno costituito una parte essenziale dell’identità dell’Isola. Un patrimonio immateriale che Guggino ha contribuito a sottrarre all’oblio, trasformandolo in documentazione, studio e memoria condivisa.

Il Folkstudio e la memoria della Sicilia

Uno dei capitoli più importanti della sua attività è legato al Folkstudio di Palermo, fondato nel 1970 e divenuto nel tempo un punto di riferimento per la ricerca, lo studio e la riproposta del canto popolare. Guggino ne fu tra i fondatori e ne guidò la presidenza fino al novembre del 1992.

Attraverso il Folkstudio vennero raccolte e conservate testimonianze sonore di un mondo destinato a cambiare profondamente: canti di lavoro, repertori religiosi, musiche legate alle feste e alla vita quotidiana, espressioni della tradizione orale siciliana.

Il suo lavoro non si limitò però alla musica. Guggino studiò anche le credenze magiche e le pratiche popolari, interrogandosi sul significato che esse assumevano all’interno delle comunità e nella vita delle persone.

La magia, i canti, le donne e le tradizioni

Alla sua ricerca sono legati alcuni importanti volumi pubblicati da Sellerio, tra cui La magia in Sicilia del 1978, Un pezzo di terra di cielo del 1986, Il corpo è fatto di sillabe del 1993, I canti e la magia del 2004 e Fate, sibille e altre strane donne del 2006.

Titoli che raccontano già, in parte, l’ampiezza del suo sguardo: una Sicilia osservata non come semplice repertorio folkloristico, ma come universo culturale complesso, fatto di parole, gesti, rituali, paure, credenze, musica e rapporti comunitari.

La sua ricerca contribuì così a restituire dignità scientifica a espressioni della cultura popolare che troppo spesso erano state considerate marginali o destinate semplicemente a scomparire.

Una testimonianza che resta

Il valore del lavoro di Elsa Guggino emerge anche nella storia dell’Archivio Etnografico Siciliano e nelle numerose raccolte realizzate nel corso della sua attività. Il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino ricorda il ruolo determinante avuto da Guggino nella storia del Folkstudio e nella conservazione di questo patrimonio.

Le sue registrazioni e i suoi studi hanno lasciato una traccia che va oltre la dimensione accademica. Sono documenti di una Sicilia che cambia, testimonianze di voci e culture locali che, senza quel lavoro di ricerca e conservazione, sarebbero state molto più difficili da ascoltare e conoscere oggi.

Anche il rapporto con le nuove generazioni di musicisti e studiosi rappresenta una parte significativa della sua eredità culturale. Il Folkstudio fu infatti un luogo di incontro e formazione, nel quale la tradizione poteva essere ascoltata e reinterpretata senza perdere il legame con le sue radici.

Palermo saluta una studiosa della sua anima

Con la scomparsa di Elsa Guggino si chiude una pagina importante della ricerca antropologica siciliana. La sua eredità, tuttavia, resta affidata agli archivi, ai libri, alle registrazioni e soprattutto alle voci che ha scelto di ascoltare e conservare.

Perché il senso più profondo del suo lavoro forse sta proprio qui: aver compreso che nella memoria delle persone comuni, nei loro canti e nei loro racconti, esiste una parte fondamentale della storia di una terra.

E aver dedicato una vita a impedire che quelle voci venissero dimenticate.