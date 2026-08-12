Eclissi solare del 12 agosto, il cielo si oscura anche in Sicilia: spettacolo al tramonto

Il cielo di oggi, mercoledì 12 agosto, regala uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno. La Luna passa davanti al Sole dando vita a una eclissi solare, totale lungo una stretta fascia che attraversa Groenlandia, Islanda e parte della Spagna settentrionale, ma visibile come fenomeno parziale anche dall’Italia.

Per la Sicilia sarà un’eclissi decisamente più discreta rispetto alle immagini spettacolari che arriveranno dalle aree interessate dalla totalità. Nell’Isola, infatti, il disco solare verrà oscurato solo in parte: nell’area orientale, da Messina a Ragusa, la copertura prevista è compresa indicativamente tra il 14 e il 17 per cento.

A Messina occhi rivolti a Ovest

Il momento da non perdere sarà quello del tardo pomeriggio, quando il Sole sarà ormai molto basso sull’orizzonte. Le mappe elaborate dall’INAF indicano l’inizio dell’eclissi in Italia intorno alle 19.30, una fase intermedia attorno alle 19.50 e il culmine del fenomeno, a seconda della località, intorno alle 20.20.

A Messina il fenomeno sarà quindi particolarmente legato al tramonto. I dati astronomici disponibili indicano una magnitudine dell’eclissi di circa 0,21 e un oscuramento del disco solare dell’ordine dell’11 per cento.

Per chi vorrà tentare l’osservazione, la parola d’ordine sarà orizzonte libero: bisognerà guardare verso Ovest e scegliere un punto dal quale il Sole non venga nascosto da palazzi, alberi o rilievi. Il fatto che l’eclissi avvenga vicino al tramonto renderà infatti fondamentale la posizione dell’osservatore.

Dalla Sicilia alla Spagna, un appuntamento raro

Il fenomeno di oggi assume un significato particolare perché la fascia della totalità attraversa alcune aree europee. In Spagna settentrionale, Islanda e Groenlandia la Luna riuscirà a coprire completamente il disco solare, trasformando per alcuni minuti il giorno in una sorta di crepuscolo. La totalità raggiungerà una durata massima di poco superiore ai due minuti.

L’Italia resta invece fuori dalla fascia della totalità, ma potrà comunque assistere a un’eclissi parziale. Nel nostro Paese le percentuali di copertura saranno maggiori soprattutto al Nord-Ovest, mentre scendendo verso Sud lo spettacolo sarà progressivamente meno evidente.

Un assaggio dello spettacolo che arriverà nel 2027

Per la Sicilia, però, l’appuntamento astronomico di oggi può essere considerato anche una sorta di anteprima. Il 2 agosto 2027 un’altra eclissi solare interesserà il Mediterraneo e raggiungerà livelli di oscuramento molto più importanti nel Sud della Sicilia e nell’area di Lampedusa.

Quella di oggi resta dunque un’occasione da non perdere: anche se a Messina il Sole non verrà oscurato che in parte, assistere alla Luna che lentamente si sovrappone al disco solare, proprio mentre il giorno lascia spazio alla sera, sarà comunque un piccolo spettacolo astronomico.

Attenzione agli occhi: il Sole non deve essere osservato direttamente senza adeguate protezioni. Per seguire l’eclissi in sicurezza sono necessari appositi filtri solari certificati; non sono sufficienti normali occhiali da sole. Il Ministero della Salute ha richiamato proprio sull’importanza di adottare precauzioni durante l’osservazione del fenomeno.