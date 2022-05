Nasce “Each, but together – Mua’s collab”, un nuovo gruppo di make up artist pronto a gestire grandi eventi.

Abbiamo già parlato con Simona Strano, make up artist e Informatore cosmetico qualificato. Il suo compito è quello di comunicare il cosmetico e soprattutto consigliarlo con correttezza ed efficacia.

Creatività è la base del suo mestiere che da oggi svolge con passione.

«Quando parlo della mia professione trovo sempre qualcuno che mi guarda un po’ stranito, che mi chiede se io non sia un’estetista o no. Mi trovo sempre costretta a specificare che sono una truccatrice, che mi occupo esclusivamente di trucco e che si, con il trucco, si lavora e anche tanto».

La figura del make up artist infatti abbraccia tantissimi settori e soprattutto è a loro che ci si rivolge per tantissime occasioni. Ci si rivolge ad un make up artist per le grandi occasioni (dal matrimonio, ai compleanni più importanti, le cerimonie), ma anche semplicemente per sentirsi più belle.

«Spesso si pensa che solo in posti come Milano o Roma il make up artist abbia un ampio ventaglio di possibilità tra sfilate, shooting fotografici e set cinematografici. In realtà anche in Sicilia c’è un grandissimo fermento. Primo fra tutti il settore del wedding. Negli ultimi anni infatti anche coppie straniere scelgono i nostri splendidi luoghi come location per il loro matrimonio. Sono inoltre tantissime le produzioni cinematografiche e televisive che “sfruttano” la Sicilia per i loro set. E poi, sopra tutto negli ultimi anni (pre pandemia ovviamente) abbiamo visto grandi stilisti scegliere le nostre città più antiche per le loro incantevoli sfilate».

Dall’amore e la passione per il suo lavoro, insieme ad una evidente crescita di lavoro e qualifica della figura del make up artisti, Simona Strano ha dato vita ad un nuovo progetto.

Nasce “Each, but together – Mua’s collection”

«Dall’esigenza di creare una rete di professionisti che possa far fronte ad eventi di grossa portata nasce il progetto “Each, but together – Mua’s collection”. Il nome significa appunto “Ognuno, ma insieme”. Si tratta di un gruppo di make up artist con anni di esperienza sulle spalle. Una sorta di collettivo di professionisti e artisti che normalmente lavorano individualmente, ma che sono pronti a fare squadra. Una crew pronta a gestire grandi eventi lavorando in un team in cui le singole individualità si fondono in un unico organismo creativo. Sono truccatrici e truccatori che partono dallo stesso background o legati dalla stessa filosofia lavorativa e stilistica. Una sorta di spazio fluido in cui saranno sempre promossi la crescita, il confronto e la creatività dei singoli componenti».

La rete “Each, but together – Mua’s collection” farà il suo debutto in occasione del prossimo Etna Comics in cui curerà il make up dell’eros Art performance Experience “I tarocchi di Valentina” a cura dell’area tematica Taboocom.

«Credo molto in questo progetto. Credo nel concetto di squadra, nella forza del gruppo. Il nostro è un lavoro che richiede grande sensibilità. Non solo per la stretta vicinanza e il fatto che prendiamo parte ad eventi che riguardano la sfera privata e i momenti più intensi della vita delle nostre clienti. In quello che facciamo si rispecchia tanto di noi stesse, della nostra personalità. I make up artist in collaborazione per questo progetto saranno oltre me Renata Coco, Ilaria Strano, Simona Spampinato, Sabrina Milito, Ornella Russo. Stiamo lavorando da settimane a questo progetto che ci ha subito appassionate.»

Non resta che darci appuntamento a Etnacomics in occasione dell’eros Art performance Experience “I tarocchi di Valentina” a cura di Taboocom.