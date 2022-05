In arrivo l’estate, l’abbronzatura e la voglia di un trucco estivo. Ma come ci si trucca d’estate quando la nostra abbronzatura ci rende già più belle?

Abbiamo parlato con Simona Strano, make up artist e Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ). Quella dell’ICQ è una figura professionale, ancora poco conosciuta, che colma il gap tra cosmetologo\formulatore e tecnico\estetista, che grazie alle sue competenze scientifiche ma anche culturali e di marketing è in grado di comunicare il cosmetico e soprattutto consigliarlo con correttezza ed efficacia.

«Per circa 10 anni ho lavorato come responsabile di boutique e senior artist per un importante brand catanese. Da qualche tempo però, forte dell’esperienza acquisita in questi anni e del know how che mi ha lasciato, ho deciso di creare un progetto tutto mio. La mia nuova identità aziendale sbarcherà a breve su Instagram e fisicamente ad Acireale presso Colorcode Hair Concept».

Quale sarà il trucco di tendenza di questa estate?

«Non sono una grande amante delle tendenze moda, secondo me il trucco deve parlare di noi, noi comunichiamo con il nostro modo di truccarci ma anche di non truccarci, perché no. Per me il trucco può essere gioco e sperimentazione, ma è soprattutto libertà. Per questa estate immagino un trucco giornaliero fatto di pochi passaggi, semplici e rapidi ma dall’effetto radioso, preceduti sempre da un buon SPF. Ci viene in aiuto la mitica Skin Architect Secret Cream con SPF 30 di AKsimonebelli. Un trattamento all-in-one in un solo gesto idrata, illumina, uniforma il colorito, protegge dal foto invecchiamento e svolge un‘azione anti-age. E’ una base pre-trucco perfetta, ma quando non avete voglia di truccarvi donerà all’incarnato un aspetto vellutato e luminoso di cui non potrete più fare a meno. Dopo la protezione via libera a basi senza peso, invisibili ma sublimanti. Esempio perfetto è lo Skin Architect Perfecting Veil di AkSimonebelli , molto più di un fondotinta. Si tratta di uno spray perfezionante, illuminante e levigante senza spessore, un vero e proprio “velo” che conferirà alla nostra pelle un effetto soft focus. Per un trucco fresco e luminoso l’uso di polveri è ridotto al minimo indispensabile. Gli zigomi acquisiscono una radiosità naturale con l’illuminante in crema Hightlighter Cream Glow di AKsimonebelli, in uno splendido e trasversale color champagne. Questo illuminante vanta soffici perle luminescenti che catturano la luce. Inoltre è arricchito da preziosi attivi come il burro di karitè che aiuta a mantenere l’elasticità della pelle. Il risultato sarà la sensazione visibile di pelle rimpolpata e ben nutrita dall’interno. Consiglio smart: utilizzare lo stesso prodotto per creare un make up occhi super luminoso e di grande effetto, da applicare direttamente con i polpastrelli, tanto mascara Feline, volumizzante e incurvante, e il gioco è fatto».

Un trucco semplice da realizzare. E sulle labbra?

«Adesso che in alcune occasioni, ma sempre con buon senso, potremo togliere le mascherine finalmente torneremo a vedere splendidi sorrisi magari vestiti di tanti bei colori vitaminici, ne abbiamo tanto bisogno! Potremo stendere il rossetto direttamente con i polpastrelli per un effetto naturale e poi sfumare l’eccesso sulle gote per ottenere un effetto bonne mine e perfettamente in nuance».

Ecco che con l’ausilio di soltanto 5 prodotti, ma quelli giusti, è possibile ricreare un make up che conferirà un aspetto curato e radioso. I prodotti

descritti dalla make up artist Simona Strano saranno disponibili tra una decina di giorni presso il corner da Colorcode Hair Concept.

Non dimentichiamo un’ottima cura quotidiana della pelle, ma questa è un’altra storia…