Dolcetto o scherzetto? Le ricette mostruose di Halloween!

Siete pronti per Halloween, la festa più terrificante dell’anno?

Con questo tempo già pauroso, non ci resta che restare a casa e, proprio come in lockdown, dedicarci alla cucina. Questa volta però ci cimentiamo nella realizzazione di dolci spettrali per Halloween.

Per una festa anche in famiglia, sono tantissime le ricette da poter realizzare in tema Halloween. Ricette buone ma anche MOSTRUOSE!!!

Eccone di seguito alcune:

Le dita di Strega

Ingredienti:

100 grammi di zucchero

120 grammi di burro

1 uovo

1 bustina di vanillina

280 grammi di farina 00

1 cucchiaino di lievito per dolci

un pizzico di sale

27 mandorle

marmellata di ciliegie

Procedimento:

Lavorare lo zucchero con il burro fino ad ottenere una crema. Aggiungere l’uovo e la vanillina. Unire piano piano la farina setacciata, il sale e lievito. Una volta ottenuta una frolla, avvolgere nella pellicola e lasciar riposare in frigo per 30 minuti. Prelevare porzioni di frolla, lavorare su una spianatoia infarinata e realizzare 27 filoncini. Sporcarne un’estremità con la marmellata di ciliegie e attaccarci una mandorla (deve riprodurre un’unghia). Con una forchetta incidere i filoncini per riprodurre le pieghe delle dita. Posizionare i biscotti sulla carta forno, trasferire in frigo per 30 minuti. Informare in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornare e lasciare raffreddare.

Fantasmini di Halloween

Ingredienti:

3 albumi

300 grammi di zucchero

cioccolato fondente

Procedimento:

Frullare lo zucchero fino a trasformarlo in zucchero a velo. Montare gli albumi insieme allo zucchero a velo.

Versare il composto in una tasca da pasticcere con la bocchetta liscia e formare su una teglia, ricoperta con carta da forno, tanti piccoli fantasmini. Cuocere in forno preriscaldato ventilato a 100º per 90 minuti circa.

Dopo i primi 60 minuti controllare ogni 10 minuti.

A fine cottura lasciare raffreddare. Alla fine decorare con il cioccolato fuso.

Uova ragno

Ingredienti:

8 uova sode

100 grammi di maionese

8 capperi

100 grammi di ketchup

un pizzico di sale

16 olive nere (denocciolate)

Procedimento:

Sgusciare le uova e tagliarle a metà per lungo. In un piatto unire i tuorli, la maionese, il ketchup, i capperi e un pizzico di sale.

Con la crema ottenuta riempire gli albumi. Su ogni metà farcita posizionare metà oliva capovolta per simulare il corpo del ragno. Con l’altra metà realizzate delle zampette da posizionare sui lati del corpo.

Riporre in frigo per un’ora prima di servire.

Punch delle streghe

Ingredienti:

500 grammi succo di mirtillo

200 grammi di prosecco

500 grammi succo di arancia

500 grammi succo d’ananas

un guanto da cucina

caramelle gommose a forma di vermicelli

Procedimento:

Riempire d’acqua il guanto da cucina ben pulito e riporlo in freezer per una notte.

Unire il prosecco ai succhi e versare in una ciotola da punch.

Aggiungere le caramelle gommose e la mano di ghiaccio levata dal guanto.

Cioccolatini pipistrello

Ingredienti:

150 grammi cioccolato fondente

150 grammi cioccolato al latte

80 grammi nutella

Oreo

piccole meringhe

Procedimento:

Sciogliere il cioccolato insieme alla nutella. Versare il cioccolato fuso negli stampini. Lasciare raffreddare e trasferire in frigo per almeno 3 ore.

Separare i biscotti e rimuovere la farcia. Tagliarli a metà e con un pò di cioccolato fuso avanzato incollarli sui cioccolatini per formare le ali.

Incollare allo stesso modo le piccole meringhe per formare gli occhi e decorare con un puntino di cioccolato.