Halloween night, gli eventi del catanese

Un lungo week end di Halloween è in arrivo. Sperando che il tempo possa essere clemente e che l’uragano possa essere solo un falso allarme, abbiamo selezionato alcuni eventi che si terranno a Catania per un Halloween night da urlo.

Gli eventi:

Al Beach Club Le Palme un pranzo di Halloween all’insegna della buona musica dance live. Il 31 ottobre dalle ore 12.00 per i nostalgici del Festivalbar e degli anni d’oro della disco music una band, i DANCE ’90-2. Non una notte di Halloween, ma un pranzo domenicale per ritrovarsi insieme per una giornata di divertimento.

Per la sera un evento firmato “SCHIFO”, ex Prime, in via Raffineria 42. Un “Allouin Party” dove il dress code è “Vestiti male”. Vestitevi a caso quindi o l’ingresso vi sarà vietato. Special Guest Angela Da Mondello.

Halloween Night è la notte del giudizio. Dj set, fireshow e fluo party in villa ad Aci Castello in via Oliva S. Mauro 16 (pressi blu panorama). Un evento VUEMME Group, ingresso solo su prevendita.

Una Festa in Maschera firmata Aitho Entertainment & Bellifreschi ai Mercati Generali. Start h 22.30 per un Halloween Horror Show.

In vero stile americano un evento al Tap House Sigonella. Dalle ore 15.00 un evento adatto a famiglie con bambini ma anche ai più giovani pronti a divertirsi.

Halloween in disco per un festino privato in villa di Macaluso Disco Eventi. Start ore 23.00 all’OHM CLUB Catania in via Flavio Gioia.

All’Afrobar un evento firmato With Love e Wade per l’intera giornata e serata di domenica. Start ore 10.00 Halloween with Love Festival Edition Vol VI e Wade Orient. Suoneranno Paska, Zioner, Toti Coco, Giovanni Savoca, Maugeri, Chiavaro, Lirosi, Chrs, Luca Schifano, Salvatore Genovese, Antonio Iapichino..

Questi sono alcuni degli eventi organizzati nella provincia etnea. L’ingresso agli eventi prevede l’esibizione del green pass. Per ulteriori informazioni potete visitare le pagine Facebook dei singoli eventi