Addio a Daveigh Chase: morta a 35 anni la Samara di The Ring

È morta Daveigh Chase, attrice americana nota soprattutto per aver interpretato la terrificante Samara Morgan nel film cult The Ring di Gore Verbinski. A dare la notizia è stato il fidanzato, attraverso TMZ. A provocare il decesso prematuro della 35enne sarebbe stata una meningite fulminante e di un’infezione al sangue.

Dalla doppiatrice al successo internazionale

Nata a Las Vegas nel 1990, Daveigh Chase aveva iniziato la sua carriera giovanissima, entrando nel mondo dello spettacolo a soli undici anni come doppiatrice. Il primo grande riconoscimento arriva con il ruolo di Chihiro Ogino nella versione inglese dell’acclamato film d’animazione giapponese La città incantata.

Il successo internazionale arriva però nel 2002, quando a soli 12 anni interpreta Samara Morgan in The Ring. Una performance destinata a restare nell’immaginario collettivo del cinema horror e che le vale il premio come “miglior cattiva” agli MTV Movie Awards del 2003.

Nello stesso periodo Chase continua a lavorare nel doppiaggio, prestando la voce anche al personaggio di Lilo nel film Disney Lilo & Stitch.

Il ricovero e le ultime ore

Secondo quanto riferito da TMZ, l’attrice era ricoverata in ospedale a Los Angeles dall’inizio di giugno per problemi di malnutrizione. Le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente il 16 giugno, quando una meningite e un’infezione al sangue avrebbero causato una grave setticemia, fino al collasso dell’organismo.

Il fidanzato David ha diffuso la notizia e, in suo ricordo, ha avviato una raccolta fondi.

Una carriera breve, ma iconica

Nonostante una carriera interrotta troppo presto, Daveigh Chase ha lasciato un segno profondo nel cinema e nell’animazione, diventando un volto simbolo per una generazione di spettatori.