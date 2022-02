Sempre più frequentemente la Sicilia viene scelta come set perfetta per girare film e spot pubblicitari.

Proprio l’anno scorso, tra novembre 2020 e gennaio 2021 circa, la Sicilia è stata scelta per girare “Cyrano” , l’ultimo successo cinematografico di Joe Wright.

Le avventure di Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, interpretato da Peter Dinklage, sono state ambientate in Sicilia. Il film è stato nominato agli Oscar per i costumi dell’italiano Massimo Cantini Parrini. Il costumista italiano è di origini fiorentine. dopo essersi diplomato in costume e moda all’Istituto d’arte di Firenze, ha studiato al Polimoda affiliato al Fit di New York (Fashion Institute of Technology) per poi laurearsi in Cultura e Stilismo della moda all’Università degli studi di Firenze. Vincitore del Concorso al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, diventa allievo del costumista Piero Tosi nel corso di costume. Entra poi nella Sartoria Tirelli e con la qualifica di assistente costumista è accreditato il suo esordio nel cinema accanto alla costumista premio Oscar Gabriella Pescucci.

L’ambientazione del film gode delle bellezze siciliane che arriveranno al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles.

Joe Wright ha scelto di girare il suo ultimo capolavoro tra Catania al Palazzo Biscari, la Cava di Nicolosi, la Cattedrale di Noto, il Castello Maniace di Ortigia e Scicli.

Luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come la città di Noto. Di fronte la Cattedrale di Noto infatti è stata girata la scena del primo incontro tra Cyrano e Roxanne.

Il film “Cyrano” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 3 marzo 2022.