Cututtuucori, Salvo La Rosa porta in scena la Sicilia: tre giorni di registrazioni al Teatro Sangiorgi

Dopo la prima registrazione, aperta dal saluto affettuoso e augurale di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, prosegue al Teatro Sangiorgi di Catania il lavoro per Cututtuucori, il nuovo programma di Salvo La Rosa in arrivo su Antenna Sicilia dal 17 novembre.

Il debutto in teatro è stato, secondo il conduttore, una festa tutta siciliana, caratterizzata da allegria, musica ed emozioni. Un’atmosfera che accompagnerà anche i prossimi appuntamenti, in programma il 24, 25 e 26 ottobre, quando sul palco si alterneranno artisti, musicisti, comici e volti noti dello spettacolo.

Cututtuucori, gli ospiti delle registrazioni del 24 ottobre

La prima giornata di registrazioni è fissata per sabato 24 ottobre alle 17. Tra gli ospiti annunciati figurano la cantautrice Anna Castiglia, il comico Giuseppe Castiglia, Antonello Costa, l’artista e musicista Mario Incudine, Manlio Dovì, la cantante Deborah Iurato, Sebastiano Picone e Antonio Vasta.

A completare il gruppo sarà la Women Orchestra, protagonista di un appuntamento che punta a intrecciare musica, comicità e intrattenimento, valorizzando talenti e personalità legati al panorama artistico siciliano.

Domenica 25 ottobre spazio a comicità e musica

Le registrazioni proseguiranno domenica 25 ottobre, alle 20, con un nuovo gruppo di ospiti. Sul palco del Teatro Sangiorgi sono attesi Claudio Casisa, Francesca Alotta, Loredana Scalia e Alvise Chisari.

Anche questa serata contribuirà a costruire il percorso del nuovo programma, attraverso linguaggi e forme di spettacolo differenti, nel segno della leggerezza e della condivisione con il pubblico.

Lunedì 26 ottobre arrivano Diletta Leotta e Roberto Lipari

L’ultima giornata di registrazioni è prevista per lunedì 26 ottobre, sempre alle 20. Tra i protagonisti annunciati ci saranno la conduttrice Diletta Leotta, il comico Roberto Lipari, il cantante Alessio Bernabei e Andrea Barone, noto per le sue imitazioni.

Tre appuntamenti che accompagneranno la preparazione di Cututtuucori in vista del debutto televisivo su Antenna Sicilia, previsto per il 17 novembre.

Il progetto nasce con l’intento di riunire sul palco intrattenimento, musica, comicità e cultura popolare, in un clima di festa che, fin dalla prima registrazione, ha richiamato l’identità e il calore della Sicilia. Il Teatro Sangiorgi diventa così il luogo d’incontro di artisti e pubblico, in attesa che il programma arrivi nelle case dei telespettatori.