Dopo il successo dello storico Insieme, Salvo La Rosa torna in televisione con un nuovo programma che punta su comicità, musica, tradizioni e cultura popolare siciliana. La prima puntata di Cututtuucori, andata in onda ieri sera su Antenna Sicilia, ha segnato il ritorno del conduttore in prima serata, accompagnato da un’accoglienza calorosa del pubblico e da ascolti definiti straordinari dallo stesso La Rosa.

Il nuovo appuntamento televisivo vede al suo fianco Giuseppe Castiglia, mentre la sigla musicale porta la firma di Mario Incudine, che partecipa anche al programma. Una squadra pensata per ricreare quell’atmosfera familiare e coinvolgente che ha caratterizzato per anni il percorso di Insieme, trasmissione andata in onda per 21 anni e conclusasi nel 2015.

Il ritorno dei volti storici di Insieme

La prima puntata ha riunito alcuni protagonisti che il pubblico aveva imparato a conoscere e apprezzare proprio attraverso il programma condotto da La Rosa. Tra gli ospiti sono arrivati Alessandra D’Antona, Massimo Spata e Antonello Costa, volti legati alla lunga stagione televisiva di Insieme e alla squadra che ne ha accompagnato il successo.

A completare il quadro anche l’intervento di Michele Cucuzza, oggi direttore dei telegiornali di Antenna Sicilia e Telecolor. Un incontro tra intrattenimento e informazione, nel segno di una televisione regionale che continua a puntare sulla vicinanza al proprio pubblico.

Una formula familiare tra sorrisi, musica e tradizioni

L’obiettivo di Cututtuucori è riprendere lo spirito del tradizionale salotto televisivo: uno spazio in cui comicità, musica, ritmo e leggerezza si intrecciano con racconti, cultura popolare e tradizioni siciliane. Una formula che guarda al passato senza rinunciare a un nuovo appuntamento, costruito attorno alla personalità di Salvo La Rosa e alla complicità dei suoi ospiti.

Il titolo stesso richiama il rapporto diretto e affettuoso con il pubblico, nel segno di quel legame che il conduttore ha costruito nel corso degli anni.

Salvo La Rosa: «Sono tornato e sono felice»

A confermare la buona risposta della serata è stato lo stesso Salvo La Rosa attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il conduttore ha ringraziato il pubblico non soltanto per gli ascolti, che ha definito «straordinari», ma soprattutto per i numerosi messaggi di affetto, commenti e complimenti ricevuti.

«Il mio ritorno in Tv su Antenna Sicilia con Cututtuucori è andato benissimo e voi ci avete seguito con amore», ha scritto La Rosa, sottolineando il gradimento per una formula «semplice e familiare», capace di regalare «sorrisi, musica, ritmo, allegria e un po’ di cultura popolare e di tradizioni siciliane».

Nel suo messaggio, il conduttore ha anche ricordato il legame costruito con gli spettatori nel corso dei decenni: «Mi aspettavate. Sono tornato e sono felice».