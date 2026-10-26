CUS Catania Rugby, impresa a Roma: vittoria 28-22 in Serie A

Il CUS Catania Rugby firma l’impresa nella seconda giornata del campionato di Serie A, espugnando il campo dell’US Roma con il punteggio di 28-22.

Una vittoria di carattere per gli universitari guidati da coach Alfio Luca Mammana, capaci di reagire alla sconfitta dell’esordio e conquistare i primi quattro punti della stagione al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Protagonisti Zuccarello, autore di una doppietta, Francesco Rizzo, a segno con una meta nella ripresa, e Gauna Coll, decisivo con 13 punti tra calci piazzati e trasformazioni. Un successo che va oltre il risultato e premia la determinazione, lo spirito di squadra e l’orgoglio universitario dei rossazzurri.

Il team manager Giulio Di Mauro commenta così la vittoria: «Era la seconda partita di campionato di questa stagione. La prima l’avevamo persa contro la Lazio, che è tra le più forti, mentre questa l’abbiamo vinto l’Us Roma, una squadra che ha come noi l’obiettivo della salvezza. Vincere fuori casa uno scontro diretto rappresenta un bel momento. La partita è stata comunque molto combattuta, con il primo tempo in cui c’era una differenza di pochi punti. C’è stata un’ottima performance del nostro Gauna, mediano d’apertura che ha messo sette calci su otto permettendoci di gestire la partita, che è stata molto fisica con scontri molto duri. Noi siamo stati concentrati dall’inizio alla fine, i cambi della panchina sono stati fatti molto, mentre le mete sono state segnate da Marsiglia, Zuccarello e Cartarrasa. La prossima sarà domenica in casa alla Cittadella Universitaria contro Alto Lazio, che è un’ottima squadra».