CUS Catania Rugby, contro l’Alto Lazio per dare continuità alla corsa salvezza

Dopo il prezioso successo conquistato a Roma contro la U.S. Roma, il CUS Catania Rugby torna in campo davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiaro: proseguire il percorso verso la salvezza e dare continuità ai risultati. Domani, domenica 1° novembre, il primo XV rossazzurro ospiterà alla Cittadella Universitaria il Rugby Lions Alto Lazio, in una sfida importante per il cammino nel campionato di Serie A.

La vittoria per 28-22 ottenuta nella Capitale ha restituito fiducia alla formazione etnea, capace di reagire dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro la Lazio. Un successo prezioso, arrivato al termine di una prova di carattere che ha permesso agli universitari di conquistare i primi quattro punti della stagione e di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

Adesso, però, serve confermarsi. La gara casalinga rappresenta un’altra occasione per consolidare il lavoro svolto e continuare a raccogliere punti fondamentali in ottica salvezza. Di fronte ai propri sostenitori, i rossazzurri saranno chiamati a mettere in campo determinazione, concretezza e capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la partita.

Dalla reazione di Roma alla sfida con l’Alto Lazio

Il percorso del CUS Catania in questo avvio di campionato ha già mostrato quanto sia importante la capacità di reagire alle difficoltà. Dopo un esordio complicato contro la Lazio, caratterizzato da un primo tempo difficile e da una significativa reazione nella ripresa, la squadra ha trovato a Roma una vittoria che può rappresentare un punto di partenza.