CUS Catania, tricolore nella ginnastica ritmica: Graziana Maria Amenta campionessa italiana a Rimini

Arriva un importante titolo nazionale in casa CUS Catania nella ginnastica ritmica. A firmarlo è la giovanissima Graziana Maria Amenta, classe 2012, che ha conquistato il primo posto nell’esercizio con la palla nella categoria Silver LE junior 1, imponendosi con il punteggio di 14,825 alla kermesse «Ginnastica in Festa», in corso a Rimini, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’intera stagione agonistica.

Una vittoria costruita sulla specialità con la palla

La ginnasta etnea ha avuto la meglio su una concorrenza numerosa e qualificata, con 53 atlete in gara nella sua categoria. Un successo che assume ancora più valore se si considera l’andamento della classifica generale dell’all-around, dove Amenta era scivolata al nono posto dopo le prove al cerchio e alla palla.

Ma è proprio nelle esecuzioni singole che la giovane atleta ha saputo fare la differenza: nono posto con il cerchio e soprattutto primo posto assoluto con la palla, esercizio che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio nazionale.

Il commento del tecnico Longo: «Orgoglio per il lavoro quotidiano»

A sottolineare il valore del risultato è il tecnico federale e responsabile della sezione ginnastica ritmica del CUS Catania, Rossella Longo, che ha evidenziato il livello della competizione:

«Il livello delle ginnaste era altissimo e le esibizioni avevano un tasso di rischio notevole. La categoria Silver LE junior 1, pur precedendo la Gold, presenta un’elevata difficoltà tecnica e un livello competitivo molto alto. Vincere un titolo italiano in questo contesto è motivo di grande orgoglio, perché le nostre atlete si allenano con impegno e costanza. La gara di Graziana era per me un test tecnico sul suo livello di crescita, ma è arrivata una grande soddisfazione».

Una prestazione di grande maturità tecnica

La prova di Amenta è stata caratterizzata da esercizi complessi, con numerosi lanci e rotazioni della palla, eseguiti su un ritmo incalzante accompagnato dalla musica «Don’t Tell Mama», brano iconico del musical di Broadway Cabaret.

Una prestazione che conferma il percorso di crescita dell’atleta, già protagonista lo scorso gennaio alla Rome Cup Winter Edition, dove aveva conquistato il titolo internazionale con il punteggio di 19,367.

Per la giovane ginnasta si tratta di un’ulteriore conferma del suo talento, dopo il primo titolo italiano conquistato nel 2024 negli esercizi con il cerchio.

Il presidente Oliveri: «Orgoglio e filosofia CUS»

Soddisfazione anche da parte del presidente del Centro Universitario Sportivo etneo, Massimo Oliveri, che ha sottolineato il valore sportivo ed educativo del risultato:

«Sono felice per tre motivi: per Graziana, ragazza capace a scuola e nello sport; per la sezione di ginnastica ritmica del CUS Catania, guidata in modo eccellente da Rossella Longo, che continua a ottenere risultati importanti; e soprattutto perché Graziana rappresenta la filosofia del CUS Catania, fatta di formazione dei giovani, sport e crescita personale. Questi risultati riempiono di orgoglio tutto il nostro movimento».

Un risultato che premia il lavoro quotidiano

Il titolo nazionale conquistato a Rimini conferma la solidità del progetto tecnico del CUS Catania e il lavoro costante svolto in palestra da atlete e staff. Un risultato che valorizza non solo la prestazione individuale, ma l’intero percorso di crescita della sezione ginnastica ritmica etnea, sempre più protagonista a livello nazionale.