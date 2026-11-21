Domenica 29 novembre al Centro Remiero del CUS Catania un’iniziativa nell’ambito del progetto nazionale “Giochi di Pagaie” della Federazione Italiana Canoa Kayak. Adesioni entro il 24 novembre.

CATANIA – Promuovere la pratica degli sport remieri e da pagaia tra i più giovani attraverso un’attività sportiva che metta alla prova abilità e competenze. È questo l’obiettivo de «Il Triangolo delle Abilità», iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e organizzata a Catania dalla sezione Canoa del CUS Catania.

Il torneo si svolgerà domenica 29 novembre, dalle 9.30 alle 12, al Centro Remiero del CUS Catania, al Porto, presso il Molo di Levante. L’attività è rivolta a ragazze e ragazzi dai 6 ai 18 anni che hanno aderito al progetto nazionale «Giochi di Pagaie», il programma della FICK dedicato alla promozione e alla diffusione della canoa e delle discipline da pagaia tra le giovani generazioni.

Il progetto “Giochi di Pagaie” e l’avviamento allo sport

«Il Triangolo delle Abilità» rientra nel percorso nazionale «Giochi di Pagaie» e rappresenta un’occasione di avviamento e promozione sportiva, oltre a un modello utilizzabile per attività agonistiche promozionali e per le fasi regionali giovanili, come previsto anche nell’ambito del Trofeo CONI su imbarcazioni sit on top.

La manifestazione sarà anche un’opportunità per coinvolgere i giovani nella pratica della canoa e favorire la programmazione delle future attività, in vista della partecipazione ai Giochi della Gioventù 2027. Al termine del torneo, tutti i partecipanti riceveranno dei gadget.

Come partecipare e cosa indossare

Le adesioni dovranno essere comunicate entro martedì 24 novembre al responsabile del progetto, il professor Mario Pandolfo, al numero 333 292 6221.

L’attività si svolgerà domenica 29 novembre, dalle 9.30 alle 12, al Centro Remiero del CUS Catania, al Porto di Catania, Molo di Levante.

Per partecipare è necessario indossare un abbigliamento adeguato alle attività in canoa, preferibilmente costituito da tessuti sintetici: maglie tecniche in lycra, T-shirt traspiranti o maglie termiche sintetiche a maniche lunghe. Sono richieste anche calzature chiuse e antiscivolo, come scarpette da scoglio, calzari in neoprene o scarpe da ginnastica con suola in gomma.

Considerata la stagione, è consigliato portare anche una giacca impermeabile leggera o un K-way antivento, utile per ripararsi dagli schizzi durante l’attività.