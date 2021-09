La canoa polo sbarca a Catania

La Sicilia si appresta ad essere nuovamente capitale della canoa polo europea. In particolare, stavolta, toccherà a Catania, mentre in passato era stata Siracusa ad ospitare la manifestazione. Un evento unico, una manifestazione sportiva di grande rilevanza. La città dell’Elefante è pronta ad accogliere i Campionati Europei per nazioni di canoa polo. La kermesse, organizzata dallo Jomar Club Catania del presidente Daniele Insabella (vicepresidente nazionale della Fick) con il supporto dello staff del Circolo Canoa Catania, verrà presentata ufficialmente domani mattina.

L’appuntamento si terrà domani alle ore 10:30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti. Tanti gli esponenti politici che Interverranno. Tra questi il presidente dello Jomar Club Catania, Daniele Insabella, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, l’assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, il presidente della Fick Sicilia, Ottavio Gueli, i rappresentanti del Coni e lo staff del Circolo Canoa Catania con una delegazione di atleti azzurri. Nel corso della conferenza stampa è prevista la lettura di un documento inviato direttamente dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Numerosi i siciliani che vestiranno la maglia azzurra: tra questi spiccano i due tecnici Fabio Sauro a Sandra Catania, oltre a 15 atleti già presenti nel roster dell’Under 21 al Torneo Internazionale Eca-Cup in Francia.

I Campionati Europei si disputeranno al Porto di Catania (Molo di Levante, Piazzale Triangolare) dal 4 al 10 ottobre 2021. In palio ben 4 titoli: Senior maschile e Senior Femminile; Under 21 maschile e Under 21 femminile. Atteso un buon seguito di pubblico, nonostante le restrizioni dovute al Covid.