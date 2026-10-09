CUS Catania Basket, al via il progetto Dual Career: in campo gli studenti-atleti di UniCT

Il CUS Catania Basket si prepara a inaugurare la stagione 2026/2027 della Divisione Regionale 1 con una squadra rinnovata, composta in larga parte da giovani cresciuti nel vivaio del Centro Universitario Sportivo e oggi studenti dell’Università di Catania. Al centro del nuovo progetto c’è la Dual Career, il modello che punta a integrare la carriera sportiva con il percorso accademico, creando un legame ancora più stretto tra la squadra e l’Ateneo.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 19 al PalaCus, dove la formazione etnea affronterà il Basket Misterbianco nella gara d’esordio del campionato.

Una squadra che unisce sport e università

La nuova stagione segna un passaggio importante per il basket del CUS Catania, che punta a valorizzare i talenti formati nel proprio settore giovanile. La prima squadra sarà composta prevalentemente da atleti tra i 19 e i 23 anni, molti dei quali iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Catania.

L’obiettivo è consentire ai giovani cestisti di proseguire il proprio percorso sportivo senza rinunciare alla formazione universitaria, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza alla città e alla realtà sportiva nella quale sono cresciuti.

Il progetto si propone quindi di creare un ambiente in cui sport e studio possano procedere insieme, valorizzando le competenze degli atleti e il rapporto tra il CUS e l’Ateneo catanese.

Divisione Regionale 1, il campionato 2026/2027

Il CUS Catania parteciperà alla Divisione Regionale 1 maschile, categoria che ha raccolto l’eredità della precedente Serie D. La stagione 2026/2027 prevede 23 squadre suddivise in due gironi territoriali.

La regular season sarà articolata in 22 partite, con conclusione prevista il 21 marzo 2027. Al termine della prima fase, le prime otto classificate di ciascun girone accederanno ai play-off, che si disputeranno all’interno dei rispettivi raggruppamenti al meglio delle tre gare.

Inserita nel Girone A, la formazione universitaria dovrà confrontarsi con diverse squadre della Sicilia orientale, tra cui quelle di Priolo, Ragusa, Canicattì e Scicli, oltre alle altre realtà del territorio catanese.

L’esordio casalingo contro il Basket Misterbianco rappresenterà dunque il primo banco di prova per un gruppo giovane, chiamato a misurarsi con il campionato e a dare continuità al lavoro svolto nel vivaio.

Il roster del CUS Catania Basket

La rosa per la stagione 2026/2027 comprende 13 giocatori:

Federico Politi (#5), playmaker, terzo anno di Biotecnologie;

(#5), playmaker, terzo anno di Biotecnologie; Giorgio Nicosia (#6), playmaker, terzo anno di Scienze biologiche;

(#6), playmaker, terzo anno di Scienze biologiche; Vincenzo Siagura (#8), ala grande, primo anno di Scienze politiche e relazioni internazionali;

(#8), ala grande, primo anno di Scienze politiche e relazioni internazionali; Flavio Missorici (#9), play/guardia, atleta Under e studente al quinto anno di liceo;

(#9), play/guardia, atleta Under e studente al quinto anno di liceo; Daniele Di Bella (#10), ala piccola;

(#10), ala piccola; Giuseppe Agliozzo (#11), ala piccola, primo anno di Giurisprudenza;

(#11), ala piccola, primo anno di Giurisprudenza; Marco Susino (#12), centro, primo anno di Ingegneria gestionale;

(#12), centro, primo anno di Ingegneria gestionale; Alberto Marchese (#13), guardia, primo anno di Scienze motorie e sportive;

(#13), guardia, primo anno di Scienze motorie e sportive; Michele Esposito (#14), ala piccola, terzo anno di Scienze dell’amministrazione;

(#14), ala piccola, terzo anno di Scienze dell’amministrazione; Claudio Galasso (#15), playmaker, primo anno di Electronic Engineering;

(#15), playmaker, primo anno di Electronic Engineering; Samuele Rigano (#17), ala grande, terzo anno di Scienze biologiche;

(#17), ala grande, terzo anno di Scienze biologiche; Giulio Valle (#33), ala piccola, terzo anno di Ingegneria gestionale;

(#33), ala piccola, terzo anno di Ingegneria gestionale; Matteo Longo (#36), ala piccola, sesto anno di Medicina e chirurgia.

La squadra rappresenta così il punto d’incontro tra il percorso di formazione cestistica e quello universitario, con un gruppo che punta a crescere attraverso l’esperienza del campionato regionale.

Lo staff tecnico

A guidare il CUS Catania Basket sarà l’head coach Vincenzo Ferrara, affiancato dall’assistant coach Samuele Politi, studente al secondo anno di Ingegneria industriale.

Il ruolo di preparatore atletico sarà affidato a Giovanni Giustino, docente universitario del corso di laurea in Scienze motorie. A completare lo staff dirigenziale sarà Lorenzo Costantino, studente al terzo anno di Economia aziendale.