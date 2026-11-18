Il libro di Gianluca Giarratana, illustrato da Alessio Maggioni, presentato durante il Consiglio Nazionale dello SNAG. L’opera è stata inoltre donata ad alcune importanti personalità del mondo editoriale presenti alla manifestazione, tra cui rappresentanti del Corriere della Sera.

Il mondo delle edicole torna protagonista e lo fa attraverso le pagine di un libro che ne racconta l’identità, la storia e le trasformazioni. Si tratta di Cronache dal Pianeta Edicola, opera scritta da Gianluca Giarratana e illustrata da Alessio Maggioni, che ha ricevuto un’importante vetrina in occasione del Big Buyer, la fiera milanese dedicata alla Cartoleria e al Bookshop.

Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 novembre, Gianluca Giarratana è stato ospite dello SNAG – Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, partecipando a un appuntamento particolarmente significativo per il settore.

Il libro presentato durante il Consiglio Nazionale dello SNAG

Durante il Consiglio Nazionale dedicato al comparto Edicola, il sindacato ha infatti riservato uno spazio alla presentazione di Cronache dal Pianeta Edicola, offrendo all’autore l’opportunità di illustrare il progetto editoriale e raccontare il mondo delle edicole davanti a rappresentanti e protagonisti che hanno contribuito alla storia di questo settore.

Un momento di particolare emozione e soddisfazione per Giarratana, che ha potuto presentare il proprio lavoro proprio davanti a persone che conoscono profondamente il valore e le difficoltà di un comparto fondamentale per la diffusione dell’informazione e della cultura.

Ma la partecipazione al Big Buyer ha riservato anche un ulteriore riconoscimento. Nel corso della manifestazione, lo SNAG ha scelto di omaggiare alcune personalità del mondo editoriale presenti all’evento con una copia del volume, coinvolgendo anche importanti realtà editoriali, tra cui il Corriere della Sera.

Un omaggio ai protagonisti del mondo editoriale

Un gesto significativo, che rappresenta un’ulteriore occasione di visibilità per un’opera che punta a mantenere viva l’attenzione su un universo spesso poco raccontato, ma profondamente radicato nella quotidianità e nella storia del nostro Paese.

Cronache dal Pianeta Edicola non è soltanto un libro: è un racconto dedicato a un mondo fatto di persone, sacrifici, relazioni, passione e cambiamenti. Un settore che negli anni ha attraversato profonde trasformazioni, continuando tuttavia a rappresentare un presidio di prossimità, informazione e socialità per intere comunità.

La presenza dell’opera in un contesto fieristico e istituzionale di rilievo come il Big Buyer costituisce dunque un risultato importante per i suoi autori. Da una parte Gianluca Giarratana, che ha dato voce a questo particolare universo attraverso la scrittura; dall’altra Alessio Maggioni, che con le sue illustrazioni ha contribuito a dare forma e identità visiva al progetto.

Le edicole, presidi di informazione e socialità

Un percorso che merita attenzione e apprezzamento, soprattutto per la capacità di riportare al centro del dibattito il ruolo delle edicole e di chi, ogni giorno, continua a mantenerle vive.

Per Gianluca Giarratana e Alessio Maggioni arrivano quindi i complimenti per questo importante traguardo, che conferma come anche attraverso un libro sia possibile valorizzare una professione, conservarne la memoria e contribuire a costruirne il futuro.

Perché il Pianeta Edicola ha ancora tante storie da raccontare. E oggi, grazie a questo progetto, quelle storie hanno trovato un’altra importante occasione per farsi ascoltare.