“Cronache dal Pianeta Edicola”: il nuovo tascabile de Il Tempio della Nona Arte racconta, con ironia, la quotidianità di un mestiere che resiste

Le edicole sono da sempre molto più di un semplice punto vendita di giornali. Sono luoghi di incontro, di confronto e di storie, dove ogni giorno si intrecciano vite, abitudini e piccoli episodi che finiscono per raccontare un’intera comunità. È proprio da questa realtà che nasce “Cronache dal Pianeta Edicola”, il nuovo volume della collana “I Tascabili del Tempio”, giunta al suo terzo appuntamento editoriale.

Scritto da Gianluca Giarratana e illustrato da Alessio Maggioni, il libro propone una raccolta di racconti ispirati alle esperienze quotidiane di un edicolante alle prese con clienti, curiosità, equivoci e situazioni spesso al limite del surreale. Il risultato è un’opera capace di alternare leggerezza e riflessione, restituendo con autenticità il valore umano di una professione che continua a rappresentare un importante presidio sociale.

Le vicende prendono forma a Caltagirone, storico centro dell’entroterra siciliano, dove la cultura popolare convive con le trasformazioni della società contemporanea. Tra personaggi pittoreschi, dialoghi brillanti e scene di vita vissuta, il volume offre un ritratto genuino della quotidianità, raccontando una Sicilia lontana dagli stereotipi e ricca di umanità.

Le illustrazioni di Alessio Maggioni accompagnano i testi valorizzandone il tono ironico e contribuendo a dare volto ai protagonisti di queste piccole grandi storie. Ne nasce un libro che si legge con piacere, capace di suscitare sorrisi ma anche momenti di emozione, ricordando come spesso siano proprio gli episodi più semplici a raccontare meglio il nostro tempo.

Con questa nuova pubblicazione, Il Tempio della Nona Arte prosegue il percorso della collana “I Tascabili del Tempio”, dedicata a opere che mettono al centro il territorio, le persone e il valore della narrazione, offrendo spazio ad autori e artisti legati al panorama culturale siciliano.

Un libro che, partendo dal bancone di un’edicola, invita il lettore a osservare con occhi diversi la quotidianità, dimostrando come anche i gesti più ordinari possano trasformarsi in storie degne di essere raccontate.