Caltagirone, il FrigoLibro si rinnova: la cultura condivisa continua in piazza Falcone Borsellino

Un frigorifero trasformato in biblioteca libera, aperta a tutti e a qualsiasi ora. Torna a vivere il FrigoLibro, l’iniziativa ideata da Gianluca Giarratana accanto all’Edicola Falcone Borsellino

Il nuovo FrigoLibro accanto all’Edicola Falcone Borsellino

Un simbolo di condivisione culturale che si rinnova e guarda al futuro. È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo FrigoLibro, la piccola biblioteca libera che trova posto accanto all’Edicola Falcone Borsellino, in piazza Falcone Borsellino, e che da anni rappresenta un punto di riferimento per lettori, curiosi e cittadini.

Come funziona la biblioteca libera di Caltagirone

L’iniziativa, ideata da Gianluca Giarratana, gestore dell’Edicola Falcone Borsellino, nasce dalla volontà di rendere la lettura accessibile a tutti attraverso un gesto semplice: prendere un libro, leggerlo e, se possibile, lasciarne un altro affinché il circolo della condivisione continui.

Dopo quattro anni di servizio, il precedente FrigoLibro aveva ormai concluso il proprio percorso. Da qui la necessità di sostituirlo con una nuova struttura, resa possibile grazie alla generosità della comunità. Il nuovo FrigoLibro è stato infatti donato alla città dall’Edicola Falcone Borsellino, mentre il frigorifero utilizzato per la sua realizzazione è stato messo a disposizione da Ilaria Chiarandà, alla quale va il ringraziamento degli organizzatori.

Un progetto di cultura condivisa e partecipazione

Quella che un tempo era un semplice elettrodomestico è stata trasformata in una colorata biblioteca urbana, sempre aperta e fruibile gratuitamente da chiunque desideri avvicinarsi alla lettura. Un presidio culturale informale che, nel corso degli anni, ha dimostrato come anche piccoli gesti possano contribuire a creare occasioni di incontro, dialogo e crescita collettiva.

«Prendete un libro, lasciate un libro, sfogliate una storia» è il messaggio che accompagna il progetto, fondato sulla fiducia reciproca e sul senso civico. Il FrigoLibro appartiene infatti alla città e ai suoi cittadini, chiamati a custodirlo e rispettarlo affinché possa continuare a svolgere la sua funzione sociale.

Cultura urbana e bookcrossing in piazza Falcone Borsellino

L’auspicio è che questa esperienza possa diventare un modello replicabile anche in altri quartieri e in altre realtà del territorio. Perché ogni libro condiviso rappresenta un’opportunità di conoscenza in più e ogni spazio dedicato alla cultura contribuisce a rendere una comunità più consapevole, inclusiva e partecipativa.

Con il nuovo FrigoLibro, Caltagirone conferma ancora una volta come la promozione della lettura possa nascere anche fuori dai luoghi tradizionali, trovando casa in uno spazio pubblico e accessibile, dove la cultura diventa patrimonio comune e occasione quotidiana di incontro.