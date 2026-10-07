Cricket, a Ragalna una giornata di sport e inclusione per la comunità dello Sri Lanka

Otto squadre, circa 300 atleti e centinaia di familiari al seguito. È stata una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dell’incontro quella che ha riunito a Ragalna le comunità dello Sri Lanka residenti in diverse province siciliane.

L’evento regionale di cricket si è svolto al Centro Sportivo nazionale CSAIN «Totuccio Carone» e ha coinvolto rappresentative provenienti dalle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Una partecipazione numerosa che ha trasformato il raduno sportivo in un momento di festa e condivisione per intere famiglie.

Il cricket occupa un posto centrale nella cultura sportiva dello Sri Lanka, dove rappresenta lo sport nazionale e costituisce una parte importante della tradizione e dell’identità del Paese. La manifestazione di Ragalna ha offerto quindi anche l’opportunità di valorizzare una disciplina profondamente legata alle origini dei partecipanti, creando al tempo stesso uno spazio di incontro con il territorio siciliano.

A coordinare l’organizzazione dell’evento è stato Gayan Sylvester, atleta della Nazionale italiana di badminton e delle Fiamme Oro, originario dello Sri Lanka, cittadino italiano e residente a Catania.

Per Giuseppe Lombardo, referente CSAIN, la partecipazione registrata rappresenta un risultato significativo nel percorso avviato dall’ente sul fronte dell’inclusione attraverso lo sport.

«Vedere una partecipazione così numerosa e soprattutto tante famiglie riunite attraverso lo sport significa che CSAIN sta riuscendo a rispettare il percorso che si era prefissato. Vogliamo diventare sempre più un punto di riferimento per le comunità e per il territorio, creando occasioni concrete di incontro, partecipazione e inclusione».

Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato anche dall’amministrazione comunale di Ragalna. Il vicesindaco Emanuele Motta ha evidenziato in particolare la collaborazione con CSAIN e il ruolo dello sport nel favorire occasioni di aggregazione.

«Questo appuntamento, inserito nel quadro di Play District, promosso da Sport Insieme e finanziato da Sport e Salute, rispecchia pienamente ciò che la sinergia tra CSAIN e il Comune di Ragalna si era prefissata sin dall’inizio di questa esperienza. Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione e questa giornata ne è stata una dimostrazione concreta».

La giornata ha rappresentato per la comunità dello Sri Lanka presente in Sicilia non soltanto un appuntamento agonistico, ma anche un’occasione per ritrovarsi insieme alle famiglie e condividere una parte della propria cultura attraverso lo sport.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti da CSAIN Sicilia per promuovere la pratica sportiva come strumento di partecipazione e inclusione, rafforzando il rapporto tra le diverse comunità e il territorio.

Le attività proseguiranno nei prossimi mesi con un calendario di iniziative che sarà definito dagli organizzatori, con l’obiettivo di creare ulteriori occasioni di incontro attraverso lo sport.

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