Aumentano i casi covid, Catania al primo posto per numero di contagi tra le città siciliane.

Siamo in zona bianca, ormai da quasi un mese, e va tutto bene. Negli ultimi giorni però si è registrato un innalzamento dei contagi da covid. La Sicilia si trova al secondo posto per contagi tra le regioni italiane lasciando per un pelo il primato al Lazio con 388 casi.

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 6757904. Nonostante dunque ad oggi oltre il 75% della popolazione italiana risulti vaccinata contro il covid, con l’entrata del mese di novembre sembra quasi di sentire profumo di lockdown.

Secondo un resoconto del bollettino covid, di ieri 2 novembre, giornata della commemorazione dei defunti, il numero dei contagi per l’isola è di 382 soggetti positivi.

Così come riporta il Ministero della Salute risultano in cura presso le unità di terapia intensiva 40 persone, 4 in più rispetto all’altro ieri. Il numero dei guariti dal covid è pari a 152 persone. 3 i decessi distribuiti nei giorno 01/11/21, 31/10/21 e 29/10/21.

Si contano pertanto 382 utenti positivi su 3721 tamponi molecolari processati. I tamponi rapidi sono stati 9307.

Il report dei casi covid distribuiti nelle varie province

Catania al primo posto con 239, Palermo 58, Siracusa 55, Trapani 11, Agrigento 6, Caltanissetta 5, Messina 2. Zero contagi ad Enna che fino a non molto tempo fa è rimasta in zona rossa.