Per chi è sempre al passo con le tendenze c’è una questione che inizia a diventare importante: quali costumi indossare quest’estate?

Molte di noi, forse tutte, non vedono l’ora che arrivi l’estate per fare sfoggio di tutti i coloratissimi vestiti, gonne, pantaloncini e sandali che abbiamo dentro l’armadio.

Si sa, d’estate usciamo tutti un po’ dal letargo invernale.

Nel guardaroba di ogni donna, soprattutto se siciliana, non possono mancare di certo i costumi da bagno. Ognuna di noi ne ha sicuramente diversi.

Negli ultimi anni abbiamo riscoperto i costumi interi e i nuovi trikini. Oltre ad essere esteticamente belli, sono anche comodi e pratici. E diciamoci la verità, spesso aiutano a nascondere anche qualche piccola imperfezione.

Ma quali sono i costumi da bagno di tendenza per quest’estate?

All’appello non manca l’intramontabile bikini. A triangolo, con fascia, con le coppe, non importa come. Ciò che è importante è che questo modello riesca ad esaltare la figura femminile al meglio. Scegliete il modello a triangolo solo se non avete un seno particolarmente importante per il quale invece dovete prediligere le coppe, altrimenti rischierete di ottenere un effetto un po’ “cadente”. Quello a fascia è perfetto per un seno medio. Una novità di quest’anno che richiama gli anni 90 è il bikini con il reggiseno con ferretto.

Anche quest’anno siamo fortunate! Continua la moda del costume intero. Purtroppo però molti modelli sono molto meno sgambati e se non avete davvero un bel sedere rischiate di mettere in evidenza il lato sbagliato. I costumi interi sono perfetti anche per un aperitivo in spiaggia post mare. Indossati con un pantaloncino o con una gonna avranno l’effetto di un body a cui potrete abbinare anche una cintura gioiello.

E ancora non mancano i trikini da indossare anche sotto un bellissimo copricostume in pizzo o a rete.

Ad ogni modo, qualsiasi modello scegliate, puntate sempre sul colore e le fantasie.

E’ estate, approfittatene!