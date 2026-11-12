Allarmi bomba, guerra ibrida e conti correnti: perché i nostri risparmi non possono svanire nel nulla

I conti correnti degli italiani non rischiano di essere azzerati o cancellati a causa degli allarmi bomba o di attacchi informatici correlati. Anche nell’eventualità di disservizi temporanei alle app bancarie o evacuazioni fisiche degli edifici, i dati finanziari e i risparmi restano protetti da backup isolati, protocolli europei severissimi e garanzie statali.

Negli ultimi giorni, la sequenza di minacce che ha colpito l’Italia — culminata con le email anonime inviate a oltre 6.000 scuole l’11 novembre 2026 e gli allarmi su aerei e infrastrutture — ha alimentato un comprensibile clima di ansia.

Quando si parla di “guerra ibrida” e di cyberattacchi alle infrastrutture critiche, la paura più immediata dei cittadini riguarda le proprie tasche: e se colpisse le banche? I miei soldi sul conto potrebbero sparire?

Analizzando i dati ufficiali di Banca d’Italia, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e le normative europee in vigore, emerge una realtà ben diversa dagli scenari catastrofici che circolano sui social.

Il contesto: cosa sta succedendo davvero

Le istituzioni italiane stanno monitorando con la massima attenzione un’ondata di campagne di destabilizzazione che mescolano minacce fisiche (quasi sempre rivelatesi falsi allarmi) e incursioni digitali.

L’obiettivo è il caos psicologico. Come evidenziato dagli esperti di sicurezza e dalle autorità di governo, l’invio massivo di email minatorie alle scuole o alle redazioni mira a logorare la fiducia dei cittadini, congestionare i servizi pubblici e creare allarmismo collettivo, non a distruggere fisicamente il sistema economico.

Come evidenziato dagli esperti di sicurezza e dalle autorità di governo, l’invio massivo di email minatorie alle scuole o alle redazioni mira a logorare la fiducia dei cittadini, congestionare i servizi pubblici e creare allarmismo collettivo, non a distruggere fisicamente il sistema economico. Il fronte cyber sul settore finanziario. Durante un’audizione parlamentare di inizio novembre 2026, il direttore generale dell’ACN, Andrea Quacivi, ha confermato che il comparto bancario e assicurativo resta un bersaglio sensibile, con 168 eventi cyber rilevati dal CSIRT Italia negli ultimi mesi (circa quindici al mese). Tuttavia, “evento rilevato” significa un tentativo di intrusione o un rallentamento, non la sottrazione di denaro dai conti.

Sfatiamo i 4 miti più diffusi sui conti correnti

Mito 1: “Se mettono una bomba in una filiale o in un centro dati, i miei dati spariscono”

La realtà. I saldi dei conti correnti non risiedono in un singolo computer o in una singola sede fisica.

I saldi dei conti correnti non risiedono in un singolo computer o in una singola sede fisica. Come funziona la protezione. Le banche italiane operano secondo rigide regole di Disaster Recovery e continuità operativa imposte dalla Banca d’Italia. I registri contabili sono replicati in tempo reale su server geograficamente distanti tra loro, spesso in bunker sotterranei o infrastrutture cloud ridondate fuori dai confini nazionali. Se una sede viene evacuata o danneggiata, un sito secondario subentra in automatico senza perdita di dati.

Mito 2: “Un attacco hacker può azzerare il saldo del mio conto”

La realtà. È tecnicamente quasi impossibile che un’azione esterna cancelli la memoria storica dei depositi bancari.

È tecnicamente quasi impossibile che un’azione esterna cancelli la memoria storica dei depositi bancari. La barriera dei backup immutabili. Oltre ai sistemi attivi, gli istituti di credito conservano copie di sicurezza offline e “immutabili” (non modificabili né sovrascrivibili nemmeno dagli amministratori di sistema) aggiornate a intervalli ravvicinati. Anche nel caso estremo in cui un virus informatico bloccasse i server principali, la banca può ricostruire l’esatta fotografia di ogni singolo conto corrente al minuto precedente l’attacco.

Mito 3: “Se l’app della banca non funziona, significa che mi hanno rubato i soldi”

La realtà. Esiste una differenza netta tra indisponibilità temporanea del servizio e perdita reale dei risparmi .

Esiste una differenza netta tra e . Cosa succede durante un attacco. La maggior parte degli attacchi dimostrativi (come gli attacchi DDoS, che intasano i siti web di richieste fino a mandarli in tilt) rende irraggiungibile l’home banking o l’app per qualche ora. Durante questo lasso di tempo il cliente non riesce a visualizzare il saldo o a fare un bonifico, ma il denaro resta al suo posto. È l’equivalente digitale di trovare la saracinesca della banca abbassata per un controllo: la cassaforte dentro è intatta.

Mito 4: “Le banche sono impreparate alle nuove minacce dell’Intelligenza Artificiale”

La realtà. Il settore finanziario europeo è oggi il comparto più regolamentato e difeso dell’intera economia.

Il settore finanziario europeo è oggi il comparto più regolamentato e difeso dell’intera economia. Lo scudo europeo. Da gennaio 2025 è pienamente operativo nell’Unione Europea il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), rafforzato nel luglio 2026 da specifiche direttive della Banca d’Italia. Questa normativa obbliga le banche a sottoporsi a simulazioni di attacco estreme, a controllare i fornitori tecnologici esterni e a garantire che le funzioni critiche (pagamenti, prelievi, accesso ai risparmi) restino attive anche sotto attacco. Inoltre, oltre l’85% delle banche vigilate usa sistemi di intelligenza artificiale per bloccare in automatico operazioni anomale.

Qual è l’unico vero rischio per il risparmiatore?

Se le infrastrutture bancarie sono blindate, l’anello debole della catena resta il fattore umano. Nei momenti di forte tensione mediatica, i truffatori sfruttano la paura collettiva per lanciare campagne di phishing e smishing (SMS o email false).