Consiglio Comunale, intitolazione a Franco Battiato di un luogo simbolico

Ieri in serata si è riunito a Palazzo degli elefanti il Consiglio Comunale.

Il primo punto trattato, sotto richiesta di anticipo da arte del consigliere Gelsomino, è stato il punto numero 4 all’ordine de giorno. Parliamo dell’argomento relativo al Fondo perequativo degli enti locali – art.11 L.R. n.9/2020: conferma delle agevolazioni di cui alla delibera di Giunta comunale n.161 del 29/10/2020, ratifica della scheda prevista dall’intesa con la Regione Sicilia. La trattazione è stata richiesta con carattere d’urgenza dall’assessore vice sindaco Roberto Bonaccorsi che è intervenuto: «La delibera in se consta della ratifica di una scheda dove è esplicitata la percentuale di agevolazioni che abbiamo già concesso ai cittadini catanesi nel 2020 in conseguenza del Covid. Da tutto ciò ne è scaturita una lunga interlocuzione con la Regione Sicilia per ottemperare a tutta la documentazione richiesta. Da ultimo la liquidazione doveva avvenire il 31 dicembre. La Regione Sicilia ci ha chiesto la ratifica di quell’allegato che era stato introdotto già con delibera di giunta da parte dell’amministrazione comunale. E’ l’ultimo adempimento affinché la Regione possa liquidare all’ente le somme che sono frutto di agevolazioni che abbiamo concesso agli operatori economici nel 2020».

“Una provvidenza per il Comune”

Su tale punto interviene anche il Presidente della prima commissione, il consigliere Santi Bosco: «E’ un punto molto importante. Una proposta di delibera fondamentale per la città di Catania affinché possa beneficiare di questi trasferimenti. Ho votato favorevole ed è opportuno che tutti i colleghi consiglieri si rendano conto dell’importanza di questa proposta di delibera e votino favorevolmente. L’ho detto stamani in commissione bilancio. Abbiamo dedicato alcune sedute proprio a questa proposta di delibera e oggi poi è stato presente anche il direttore Oliva che ci ha spiegato il contenuto della proposta di delibera. E’ come se fosse un atto dovuto. Questa ratifica del consiglio comunale voluta dalla Regione è importante perché queste somme già impegnate vengano definitivamente trasferite oltre il 20% di cui il comune aveva già beneficiato. Si tratta di trasferimenti decisi dalla Regione per far fronte ai mancati introiti di alcuni tributi a causa anche e soprattutto dell’effetto Covid. La somma stanziata dalla Regione per tutti i comuni siciliani si aggira intorno ai 300 milioni di euro, il comune di Catania beneficerà credo di 13 milioni di euro circa per quanto riguarda il mancato introito della TARI e per quanto riguarda i mancato introito della COSAP per quasi 650 mila euro. Si tratta di una provvidenza importante per il Comune».

Su 26 presenti, 23 hanno votato favorevolmente approvando poi anche l’immediata esecutività.

L’intitolazione di un luogo simbolico a Franco Battiato

Sull’ordine dei lavori chiede poi di intervenire il consigliere Zappalà, il quale ha chiesto il prelievo del punto 12, riguardante l’intitolazione a Franco Battiato di una via o una piazza, avente come primo firmatario il Senatore Bianco che interviene: «Poco più di 8 mesi fa è scomparso Franco Battiato. Non ho bisogno di ricordare a questo consiglio comunale ne alla città chi era Franco Battiato e quanto profondo fosse il legame con questa città. Originario di Giarre, per qualche anno è venuto a vivere a Catania. Per qualche anno voglio ricordare che ha fatto il direttore artistico dell’estate catanese. E’ rimasto legatissimo alla nostra città. Credo che sia un artista di livello sicuramente nazionale e anche internazionale. Qualche settimana fa c’è stata una bellissima trasmissione dedicata a lui con Pif con un indice d’ascolto straordinario. Da ogni parte d’Italia viene tributata a Franco Battiato omaggio alla sua arte ma anche alla sua intelligenza e sensibilità. Credo che negli immediati momenti della sua scomparsa è venuta corale la richiesta di intitolare a lui un luogo importante e significativo di questa città. Sono passati 8 mesi e purtroppo non si è dato seguito a questo impegno al quale anche il Sindaco Pogliese si era immediatamente dichiarato disponibile. Chiedo che sia il più rapidamente possibile dedicato a lui un luogo importante, una strada, una piazza, un parco, un luogo simbolico. Non una co-intitolazione. Qualcuno aveva parlato di intitolare a Franco Battiato il lungomare conservando i nomi del lungomare. Deve essere una dedica vera. Sarebbe un bellissimo segnale. Saremmo la prima città d’Italia a fare un gesto di questo tipo».

Con 24 voti favorevoli, il Consiglio approva il punto numero 12. Per mancanza del numero legale, il consiglio comunale è rinviato a questa sera alle ore 19.00. Al vaglio anche il Regolamento e la disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania.